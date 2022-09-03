Як свіженькі: покрокові рецепти маринованих грибів на зиму

Осінь – улюблена пора всіх грибників! Адже кожен похід у ліс в цю пору – то приємна лотерея, де призом можуть бути смажені, варені, печені грибочки під усіма соусами й з різноманітними гарнірами на вечерю.

Коли як не зараз потрібно подбати про те, чим ласувати взимку? У перерві між закрутками овочів та збором урожаю, приділи час на приготування найсмачніших маринованих грибів.

А покрокові рецепти маринованих грибів на зиму ти знайдеш у нашому матеріалі.

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Рецепт маринованих шампіньйонів

Інгредієнти:

Гриби – 2,3 кг

Цибуля – 2 шт.

Перець горошком – 20 шт.

Лавровий лист – за смаком

Оцет – 125 мл

Вода – 1 л

Сіль – 3 ст. л

Цукор – 3, 5 ст. л

Спосіб приготування маринованих грибів:

Насамперед майбутні мариновані гриби потрібно почистити, промити та нарізати на великі шматочки. Якщо шампіньйони невеликі, можна класти їх цілими. Гриби відварити до готовності разом з лавровим листям, цибулею та перчиком. Після цього потрібно змішати в каструлі складові маринаду: оцет, воду, сіль і цукор. Далі потрібно закип’ятити маринад і проварити в ньому гриби (приблизно 15 хв). На дно банки потрібно покласти один лавровий листок та кілька горошин перцю. Викласти шампіньйони з маринадом у літрові банки. Стерилізувати гриби потрібно 30 – 40 хв.

За цим рецептом у тебе вийдуть надзвичайно апетитні мариновані гриби!

Смачного!

Рецепт білих маринованих грибів на зиму

Інгредієнти:

Білі гриби – 1 кг

Вода – 1, 5 л

Сіль – 3 ст.л

Оцет – 60 мл

Гвоздика – 3 бутони

Чорний перець – 3 горошки

Лавровий лист – 2 шт.

Спосіб приготування маринованих грибів:

Насамперед гриби потрібно добре перемити, видалити з них всі ознаки червивості й бруду. Після цього потрібно зрізати низ ніжок і зачистити їх ножем під водою. Але робити це потрібно швидко, аби вони не ввібрали велику кількість води. Помісти їх в каструлю, додай воду і сіль. Вари 15-20 хв після закипання. Після цього готуй маринад. У каструлю налий окріп, додай сіль, цукор, гвоздику, чорний перець і лавровий лист. Вари все це 5-6 хв. Додай оцет. У киплячий маринад закинь білі гриби й вари їх 10-15 хв. Після цього поклади їх у банки, спеції, які залишилися в маринаді, теж додай у банки. Залий все це маринадом, накрий кришкою і постав стерилізуватися. Після цього на дно каструлі поклади перевернуту тарілку і постав на неї банку. Це роблять для того, аби банка не перегрілася. Залий все це теплою водою, аби скло не тріснуло. Стерилізуй білі гриби 15-20 хвилин на невеликому вогні. Після цього витягай банку і закочуй кришку. Клади банку кришкою донизу і залишай грибочки на один день.

Після цього поклади їх у холодильник або підвал. Спробуй, як добре смакують мариновані гриби.

Смачного!

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