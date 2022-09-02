У лісі криється не одна небезпека: список отруйних грибів України

Сумно визнавати, але літо закінчилося. За вікном вже осінь, листя почне жовтіти та опадати, а ліс поманить свіжим повітрям та прогулянками.

Але хочемо нагадати тобі, що в Україні заборонено ходити у ліс під час воєнного стану. Це не примха влади, а правило задля твоєї безпеки! У лісі можуть бути міни або інші вибухонебезпечні предмети, тож ходити туди можуть тільки працівники спеціальних служб.

Області України, в яких не можна ходити до лісу:

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Київ та Київська область,

Черкаська область,

Волинська область,

Полтавська область,

Житомирська область,

Миколаївська область,

Рівненська область,

Сумська область,

Хмельницька область.

Крім цього, у лісі існує й інша небезпека — отруйні гриби. Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині двоє сестер померли від отруєння грибами. Їм було 9 та 18 років.

Старша сестра Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю й пригостили маленьку сестричку. Згодом усіх трьох госпіталізували з гострим отруєнням.

Попри усі намагання медиків, врятувати життя, на жаль, не вдалося.

Не варто збирати гриби, якщо добре у них не розбираєшся. А разі появи нудоти, болю в животі та інших симптомів отруєння одразу звернись до лікаря.

Список отруйних грибів України

Це список найпоширеніших та найотруйніших грибів України:

Бліда поганка

Чортів гриб

Мухомор

Плютка

Перцевий гриб, маслюк перцевий

Гриб говорушка (грузлик)

Несправжні опеньки

Печериця рудіюча

Блювотна сироїжка

Несправжня лисичка

Бліда поганка

Блювотна сироїжка

Говорушка

Чортів гриб

Мухомор

Несправжні опеньки

Несправжня лисичка

Перцевий гриб

Печериця рудіюча

Плютка

У лісі гуляти не можна, тож люди проводять час на пляжі. Але не всі водойми є безпечними. Раніше ми розповідали про лептоспіроз, його симптоми та лікування.

Фото: Wikipedia

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