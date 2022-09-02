У лісі криється не одна небезпека: список отруйних грибів України

Сумно визнавати, але літо закінчилося. За вікном вже осінь, листя почне жовтіти та опадати, а ліс поманить свіжим повітрям та прогулянками.
Але хочемо нагадати тобі, що в Україні заборонено ходити у ліс під час воєнного стану. Це не примха влади, а правило задля твоєї безпеки! У лісі можуть бути міни або інші вибухонебезпечні предмети, тож ходити туди можуть тільки працівники спеціальних служб.
Області України, в яких не можна ходити до лісу:
Крім цього, у лісі існує й інша небезпека — отруйні гриби. Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині двоє сестер померли від отруєння грибами. Їм було 9 та 18 років.
Старша сестра Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю й пригостили маленьку сестричку. Згодом усіх трьох госпіталізували з гострим отруєнням.
Попри усі намагання медиків, врятувати життя, на жаль, не вдалося.
Не варто збирати гриби, якщо добре у них не розбираєшся. А разі появи нудоти, болю в животі та інших симптомів отруєння одразу звернись до лікаря.
Це список найпоширеніших та найотруйніших грибів України:
У лісі гуляти не можна, тож люди проводять час на пляжі. Але не всі водойми є безпечними. Раніше ми розповідали про лептоспіроз, його симптоми та лікування.
Фото: Wikipedia
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