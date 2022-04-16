Цьогоріч без барбекю: чому українцям заборонено ходити у ліси та що чекає на порушників закону

Великдень і травневі свята ваблять українців першими сонячними днями й асоціюються із запахом лісу та гарячих шашликів. Проте цьогоріч ходити до лісу в деяких областях суворо заборонено.

Помічниця адвоката Марта Змисла розповіла для Факти ICTV.Life, чому діє таке обмеження та які штрафи передбачені за недотримання закону.

Чому зараз заборонено ходити у ліс

Деякі області України запровадили тимчасові обмеження щодо відвідування мирним населенням лісових масивів. Йдеться про Київську, Волинську, Житомирську, Миколаївську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Хмельницьку та Черкаську області.

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Мета такої заборони — запобігання виникненню пожеж, які особливо небезпечні у воєнний час.

Це обмеження насправді діє щороку, проте тепер це потрібно ще й для запобігання будь-яким диверсійним проявам.

У цих регіонах України заборонено в’їзд автотранспорту в лісові масиви, за винятком того, який використовуються для лісогосподарських цілей, Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, створеними згідно з законами України, — зазначила юристка.

Крім того, не варто забувати про мінні “подарунки”, на які щедрі російські окупанти.

Перевірити актуальну інформацію щодо дозволу чи заборони походів до лісу в конкретному регіоні України можна на офіційному сайті відповідної обласної військової адміністрації та Державного агентства лісових ресурсів України.

Що чекає на порушників закону

Тих, хто все-таки ходить до лісу попри період воєнного стану та пожежонебезпечну ситуацію, можуть притягти до адміністративної відповідальності.

Насамперед, ст. 77 КУпАП встановлює відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах, — наголошує Змисла.

На порушників закону, які розводять багаття у лісі, чекає штраф у розмірі від 1 530 до 4 250 грн, а для посадових осіб — від 4 250 до 15 300 грн.

Якщо ж працівники державної лісової охорони спіймали гуляку за прогулянкою в лісі, то вони можуть зробити попередження та зобов’язати людину залишити територію.

Для виявлення осіб, які порушують встановлені обмеження відвідування лісів, працівники державної лісової охорони мають право здійснювати рейди у лісових масивах та складати протоколи за вчинення адміністративних правопорушень, що належать до сфери охорони, захисту та використання лісів.

Лісові охоронці також мають право зупиняти транспортні засоби та проводити їхній огляд.

Тому не варто шукати собі небезпечних пригод, краще заздалегідь ознайомитися із ситуацією у своїй області.

Навіть у мирний час слід утримуватися від розведення багать у лісових масивах, адже це може спровокувати масштабну пожежу й знищити унікальну природу. А барбекю потрібно влаштовувати лише у призначених для цього місцях.

Пасха — найбільше свято для християн та знаменує собою не лише прихід весни та завершення посту, а й відродження життя і надій. Читай, коли Великдень в Україні 2022 року.