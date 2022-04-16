В этом году без барбекю: почему украинцам запрещено ходить в леса и что ждет нарушителей закона

Пасха и майские праздники привлекают украинцев первыми солнечными днями и ассоциируются с запахом леса и горячих шашлыков. Однако в этом году ходить в лес в некоторых областях строго запрещено.

Помощница адвоката Марта Змысла рассказала для Факты ICTV.Life, почему действует такое ограничение и какие штрафы предусмотрены за несоблюдение закона.

Почему сейчас запрещено ходить в лес

Некоторые области Украины ввели временные ограничения на посещение мирным населением лесных массивов. Речь идет о Киевской, Волынской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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Цель такого запрета — предотвращение возникновения пожаров, особенно опасных в военное время.

Это ограничение на самом деле действует ежегодно, однако теперь это нужно еще и для предотвращения любых диверсионных проявлений.

В этих регионах Украины запрещен въезд автотранспорта в лесные массивы, за исключением того, что используются для лесохозяйственных целей, Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями, созданными согласно законам Украины, — отметила юрист.

Кроме того, не стоит забывать о минных “подарках”, на которые щедры российские оккупанты.

Проверить актуальную информацию о разрешении или запрете походов в лес в конкретном регионе Украины можно на сайте соответствующей областной военной администрации и Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Что ждет нарушителей закона

Тех, кто все-таки ходит в лес несмотря на период военного положения и пожароопасную ситуацию, могут привлечь к административной ответственности.

В первую очередь, ст. 77 КУоАП устанавливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, — отмечает Змысла.

Нарушителей закона, разводящих костер в лесу, ожидает штраф в размере от 1 530 до 4 250 грн, а для должностных лиц — от 4 250 до 15 300 грн.

Если работники государственной лесной охраны поймали гуляку за прогулкой в ​​лесу, то они могут сделать предупреждение и обязать человека покинуть территорию.

Для выявления лиц, нарушающих установленные ограничения посещения лесов, работники государственной лесной охраны имеют право совершать рейды в лесных массивах и составлять протоколы за совершение административных правонарушений, относящихся к сфере охраны, защиты и использования лесов.

Лесные охранники также имеют право останавливать транспортные средства и проводить их осмотр.

Поэтому не стоит искать опасных приключений, лучше заранее ознакомиться с ситуацией в своей области.

Даже в мирное время следует воздерживаться от разведения костров в лесных массивах, ведь это может спровоцировать масштабный пожар и уничтожить уникальную природу. А барбекю нужно устраивать только в предназначенных для этого местах.

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