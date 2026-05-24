Когда закончится война в Украине: политолог Игорь Рейтерович назвал вероятный сценарий

Это война на истощение, где линия фронта меняется медленно, а самое незначительное продвижение россиян стоит им больших потерь. В то же время украинские силы имеют возможность контратаковать и давить на врага.

Но это лишь военная сторона конфликта. Вне линии фронта происходят политические процессы, которые активно влияют на ход войны: это и внутренняя политика стран, поддержка Украины Западом, а также роль США.

Существуют ли факторы, которые будут способствовать завершению конфликта, и когда закончится война между Украиной и Россией — эти вопросы Вікна-новини адресовали политологу Игорю Рейтеровичу.

Как и когда закончится война между Украиной и Россией: прогноз политолога Игоря Рейтеровича

Когда закончится война в Украине: два основных сценария

Скажите, Игорь, какие существуют ключевые сценарии завершения войны и какой из них наиболее реалистичен на данный момент?

Если мы берем именно сценарий завершения, то их может быть только два. Первый сценарий — это завершение войны, которое будет финализировано каким-то документом, договором, и он будет подписан между Украиной и Россией, возможно, при посредничестве каких-то третьих сторон. И на основе этого боевые действия и другие вопросы будут прекращены или вынесены, но уже в другом формате, на повестку дня.

И второй сценарий — это когда происходит, фактически, заморозка войны, приостановка боевых действий, но без подписания какого-либо договора между странами.

То есть речь идет только о прекращении огня, но никаких других документов не подписывается и, очевидно, что противоречия между странами остаются, никто никакую точку не ставит, никто не признает факта временной оккупации территорий Украины.

Более вероятным, учитывая последние события и то, что происходит в России, является именно сценарий заморозки.

То есть, когда ситуация сама придет к затуханию по всей линии фронта. Возможно, военные подпишут какие-то отдельные документы относительно отсутствия обстрелов или проведения каких-то наступательных действий, но между странами, между политическими лидерами стран, никаких документов подписываться не будет.

Замораживание конфликта: преимущества и опасности

Если война закончится замораживанием конфликта, как долго придется ждать подобного развития событий?

Думаю, что где-то с конца лета, в начале осени этого года у нас будет первая возможность, возможно, для интенсификации победы. Возможно, это даже будет в середине лета, с привязкой к празднованию юбилея Соединенных Штатов Америки, которые могут попытаться провернуть какой-то такой вариант.

Если летом, осенью это сорвется, тогда в следующий раз мы вернемся к этому весной, скорее всего, 2027 года.

Но сейчас Россия демонстрирует довольно агрессивный настрой, угрожает нам со стороны Беларуси и как будто даже имеет намерения открыть второй фронт с севера. Свидетельствует ли это в пользу теории о возможном замораживании конфликта?

Это, как минимум, не противоречит ей, потому что очевидно, что заморозка не произойдет завтра и, скорее всего, ей будут предшествовать как раз попытки России еще как-то изменить ситуацию на фронте и получить для себя результат, который они смогут подать как победу и таким образом завершить войну. Поэтому какой-то шаг для того, чтобы еще раз попробовать провести какой-то массированный наступление, Россия сделает.

Путин к этому готовится, у него большие надежды на летнюю кампанию, и вот как раз по результатам провала этой летней кампании можно будет говорить о начале переговоров или просто о заморозке.

Это вероятный сценарий окончания войны. Но очевидно, что в ближайшие два месяца Россия сделает попытку активизировать наступательные действия, потому что они считают, что могут решить этот вопрос военным способом.

Какие опасности несет замораживание конфликта?

Опасность в том, что замораживание конфликта в любой момент может снова превратиться в его горячую фазу. То есть, когда не поставлена какая-то точка, пусть даже достаточно формальная, это создает дополнительные угрозы.

И в нашем случае главная проблема именно в том, что этот конфликт снова может перейти в другую фазу, острую фазу, и, соответственно, снова начаться полномасштабная война.

Это главная проблема, которую нужно учитывать. И Россия могла бы пойти как раз на заморозку, надеясь, что в будущем она бы разморозила этот конфликт и снова начала полномасштабную войну против Украины.

Но это не означает, что они так сделают. Потому что для понимания, например, война между Северной и Южной Кореей закончилась по принципу фактической заморозки. Между ними до сих пор нет договора о завершении войны. Просто подписан документ о прекращении огня, причем подписывали военные: с одной стороны северные корейцы, с другой стороны американцы, кстати, даже не южные корейцы подписывали. И эта заморозка длится уже с 1953 года до сегодняшнего дня. То есть без продолжения активной фазы. Я думаю, что в условиях Украины все может быть иначе.

Если произойдет заморозка конфликта, а потом Путин умрет, для нас все равно появится возможность вернуть территории. Если заморозка и Путин через два года начнет снова — это другая история.

Но в любом случае у нас уже есть эти два или три года, чтобы лучше подготовиться и сделать следующее возможное вторжение просто невозможным, потому что оно будет категорически невыгодно для Российской Федерации.

Может ли закончиться война из-за усиления давления на Путина внутри России

Могут ли появиться в России какие-то внутренние факторы, которые будут давить на Путина, чтобы он пытался закончить войну?

На самом деле такие факторы уже сейчас есть. Они постепенно набирают обороты. Это, в первую очередь, проблемы с экономикой.

Во-вторых, это, очевидно, недовольство элит, которые уже давно хотят завершения войны, и они могут постепенно влиять на Путина.

Ну и, очевидно, отсутствие каких-либо успехов на фронте может привести к усилению недовольства, депрессии, апатии со стороны российского населения, которое тоже будет высказывать всё больше недовольства политикой российского руководства.

И в комплексе это может привести к тому, что на Путина будет давить больше факторов, которые будут вынуждать его завершать войну.

Военные эксперты говорят о том, что наибольшей угрозой для Украины могла бы стать всеобщая мобилизация в России. Как, по вашему мнению, возможна ли она, и действительно ли это может повлиять на ход войны?

Безусловно, если они мобилизуют большое количество людей, это в определённой степени может повлиять на ход войны. Но дело в том, что:

Путин боится этой всеобщей мобилизации, поскольку это крайне непопулярная тема в России.

И второй момент — многие даже российские эксперты говорят о том, что сам факт такой всеобщей мобилизации сильно ситуацию не изменит.

То есть людей набрать можно, но не будет чем их вооружить, и не будет понятно, как их использовать на фронте. Они, скорее всего, ограничатся частичными мобилизациями, наберут около 100 тысяч и попробуют переломить ситуацию. Но не больше — у них просто не хватит ресурсов.

Может ли повлиять на окончание войны третья сторона

Когда закончится война в Украине, волнует не только нас, непосредственных жертв конфликта, но и, как минимум, Европу, которая находится под потенциальной угрозой. Может ли повлиять на окончание войны третья сторона? И если да, то кто?

Соединённые Штаты Америки, Китай, Европа, причём в большей степени — Соединённые Штаты и Китай. У них есть возможности повлиять на окончание войны.

Всё зависит от того, каким образом они будут влиять, какую позицию займут.

Если бы завтра, условно говоря, Китай и США решили, что война должна закончиться по линии разграничения, которая существует сегодня, у них обоих было бы достаточно ресурсов и инструментов, чтобы надавить на Россию и заставить её остановить войну. Но пока такого консенсуса они не достигли.

Американцы ищут другие варианты, Китай пока выжидает. Но при желании эти стороны действительно могли бы сыграть решающую роль — просто пока они не готовы брать на себя такую ответственность и активно включаться в процесс завершения войны.

Как вы думаете, могут ли быть возобновлены переговоры с Россией о прекращении войны в ближайшее время?

Нет, переговоры будут возобновлены после того, как Трамп закончит с Ираном. Он снова вернётся к российско-украинскому кейсу.

Дальше всё будет зависеть от того, какие новые стороны будут вовлечены. Если там появятся Европа или Китай, тогда они будут более эффективными. Если нет — они будут продолжаться так же, как и раньше. Но попытка их реанимировать, безусловно, будет.

