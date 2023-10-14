Полеты несокрушимых бойцов! Как выглядит длинный путь медицинской эвакуации украинских героев на лечение

Программа бесплатной медицинской эвакуации и лечения наших воинов за границей длится почти полтора года. Европейцы помогли более четырем тысячам наших граждан. Однако до сих пор медиа не показывали весь процесс — с начала эвакуации из больницы в Украине в клинику в Европе.

В Киеве как раз с ожогового отделения начинается эвакуация. Одновременно к месту сбора Украиной отправляются с десяток медицинских автомобилей и вертолет из Киева, Харькова, Запорожья, Ровно, Черновцов, Винницы, Чернигова, Тернополя и Днепра. В последнем лечился и военный Евгений, за плечами которого более двадцати операций. В его травмированной ноге девять спиц.

А еще на эвакуацию едет 19-летний Ростик. Он вспоминает свой первый тренировочный полет, как учили десантированию. Так что говорит, что летать он уже не боится. Однако десять месяцев в Донецкой и Запорожской областях дают о себе знать.

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У Ростика нет совсем и кости, и мышцы. В Украине бойцу предложили визуально стянуть кожу. Потому пришлось искать другие варианты. Так молодой человек случайно узнал о программе МЕДЭВАК.

По этой программе военные и гражданские в основном с тяжелыми травмами могут бесплатно поехать на лечение в страны Европы.

— Мы понимаем, что наши учреждения здравоохранения сейчас загружены. Вместе с тем партнеры оказывают нам помощь, подставляют свое плечо. У них есть ресурсы, время и возможность обеспечивать такой персонифицированный подход к лечению каждого пациента, — говорит координатор по вопросам медицинской эвакуации от Минздрава Арман Качарян.

Подать заявку должен личный врач. Однако могут это сделать и сами пациенты по ссылке. Тогда их тоже быстрым или реанимационным автобусом довезут до нужной точки, чтобы свести к нулю все риски для раненых.

Позже их будет принимать реанимационное отделение недалеко от польского Жешува. Это хаб, являющийся частицей огромного процесса, построенного для поддержки украинских пациентов, которые едут на лечение за границу.

— После приезда наших пациентов мы должны оценить их состояние. Они остаются здесь на ночь, отдыхают, а наши врачи проводят обследование, чтобы убедиться, что пациенты готовы к дальнейшему перелету. Снимаем старую повязку, обрабатываем раны и готовим их к стерильной новой повязке, — рассказывает руководитель МЕДЭВАК Хаб Ясенка Адам Шишко.

Далее транспортировка происходит на специальном медицинском самолете. Один из них — это Боинг 737 700. Это был обычный пассажирский самолет из скандинавских авиалиний. Однако в результате в Украине его перестроили под медицинский самолет и теперь еженедельно перевозят в нем как сидящих пациентов, так и тех, кто в положении лежа и нуждается в поддержке. За украинцев здесь болеет каждый член экипажа, даже пилоты.

Мне очень приятно быть частью этого проекта. Мы обычные гражданские пилоты и обычно выполняем коммерческие рейсы. Поэтому, когда выпадают такие полеты как сегодня, я счастлив помочь Украине, — делится один из пилотов.

В этот раз на борту 19 пациентов, семь из них лежат. Но несмотря на то, что конечный пункт Норвегия, по дороге самолет делает еще несколько остановок в Германии и Дании.

После приземления все разъезжаются по больницам по профилю. Их ждут обследование и длительный курс лечения. Но сначала, говорят врачи, будут бороться с инфекциями и грибками у пациентов, потому что это едва ли не у каждого случается.

Некоторые бойцы делятся, что больше всего в ранении раздражает жалость от людей вокруг. Читай об этом в интервью с кавалером золотого креста о настоящей войне, ранениях и изменениях в отношении общества.

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