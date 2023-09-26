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“Очень сильно раздражает жалость!” Интервью с кавалером золотого креста о настоящей войне, ранении и изменениях в отношении общества

Егор Ромахло, журналист программы Факты ICTV 26 сентября 2023, 19:00
Богдан Шаніков

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“Очень сильно раздражает жалость!” Интервью с кавалером золотого креста о настоящей войне, ранении и изменениях в отношении общества
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