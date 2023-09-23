Бросили спокойную жизнь, чтобы защитить дом. Истории людей, которые приехали из-за границы и стали военными

Когда началась полномасштабная война, многие украинцы вернулись со всех уголков мира, чтобы помочь. У них была счастливая жизнь за границей, но поступить иначе они не смогли. Военное телевидение Украины рассказало истории военных.

Вернулись в Украину, чтобы защитить свой дом: истории военных

Военнослужащая ВСУ Оксана Чорна в 2015 году мобилизовалась санитаркой в 28 бригаду. В 2017-м она переехала жить и работать в Оман. У нее была работа в большом университете, где и трудилась до начала полномасштабной войны.

Я пришла на работу в пять утра, открыла Facebook, и увидела, что началась война. Пошла к своему декану, сказала, что мне жаль, и я не могу остаться, — рассказывает военная.

Это была середина учебного года, но в стране началась полномасштабная война. Потому женщина решила, что нужно возвращаться.

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— Я пришла сюда служить, я должна это делать. Потому что там твои ребята.

Военнослужащий Станислав рассказывает, что стал добровольцем. Пришел курс обучения в Британии. Когда началась полномасштабная война, он приехал из Португалии, чтобы защитить собственный дом. Там осталась работа, фирма, которую основали с братом.

Немного своего опыта, немного теории, чему нас научили в Великобритании инструкторы — пытаемся передать и рассказать. Потому что теория от практики отличается, — говорит военный.

Станислав собирает свой опыт и знания, передает их военным во время учений на полигонах.

Раньше мы рассказывали, как военный потерял руку, но не желание служить.

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