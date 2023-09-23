Покинули спокійне життя, аби захистити дім. Історії людей, які приїхали з-за кордону і стали військовими

Коли почалася повномасштабна війна багато українців повернулися з усіх куточків світу, аби допомогти. Вони мали щасливе життя за кордоном, але вчинити інакше не змогли. Військове телебачення України розповіло історії військових.

Повернулися в Україну, аби захистити свій дім: історії військових

Військовослужбовиця ЗСУ Оксана Чорна у 2015 році мобілізувалася санітаркою до 28 бригади. У 2017-му вона переїхала жити та працювати в Оман. Мала роботу у великому університеті, де працювала до початку повномасштабної війни.

Я прийшла на роботу о п’ятій ранку, відкрила Facebook, і побачила, що почалася війна. Пішла до свого декана, сказала, що мені шкода, і я не можу залишитися, — розповідає військова.

Це була середина навчального року, але в країні почалася повномасштабна війна. Тому жінка вирішила, що потрібно повертатися.

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— Я прийшла сюди служити, я маю це робити. Бо там твої хлопці.

Військовослужбовець Станіслав розповідає, що став добровольцем. Прийшов курс навчання у Британії. Коли почалася повномасштабна війна, він приїхав з Португалії, щоб захистити власний дім. Там залишилася робота, фірма, яку заснували з братом.

Трохи власного досвіду, трохи теорії, чому нас навчили у Великій Британії інструктори — намагаємося передати та розповісти. Бо теорія від практики відрізняється, — каже військовий.

Станіслав збирає власний досвід та знання, передає їх військовим під час навчань на полігонах.

Раніше ми розповідали, як військовий втратив руку, але не бажання служити.

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