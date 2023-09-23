Люди

Покинули спокійне життя, аби захистити дім. Історії людей, які приїхали з-за кордону і стали військовими

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 07:30

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