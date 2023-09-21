Себе героями не вважають, але цифри кажуть самі за себе! Як працюють рятувальники ДСНС в Одесі

Занурення у море, евакуація людей, пошук мін та речових доказів. Усе це день у день виконують одеські водолази.

До занурення рятувальники готують Олександра. Спорядження важить чимало, тому потрібна допомога кількох людей. Під водою одразу перевіряють повітря. Найголовніше в зануренні — не лише кисень, а й зв’язок із командою.

Водолаз повертається на суходіл. Звітує, морське дно чисте. Олександр несе службу у ДСНС півтора року. Чоловік одним із перших прибув до Херсону на ліквідацію наслідків підриву окупантами дамби Каховської ГЕС. Окрім пошуку вибухонебезпечних предметів під водою, основна робота полягала в евакуації постраждалих.

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В команді з водолазом працює й рятувальник Віктор. Він допомагає проводити експериментальні спуски, перевіряти спроможність спорядження та нового обладнання. От як, наприклад, надводного дрона, який передала Україні Німеччина.

Віктор також евакуйовував людей після підриву окупантами Каховської ГЕС. Завдання було для чоловіка особливим. Бо Херсон — його рідне місто. Там із родиною довгих півроку жив і під час окупації.

Віктор розпочав службу у ДСНС вже в Одесі. Каже, в армію не взяли, тож став рятувальником. За прикладом дружини, яка ще у Херсоні працювала в ДСНС, навіть під час окупації. Тепер подружжя, хоч і в різних містах, але разом роблять усе для наближення перемоги.

Ти інколи переступаєш через себе. Були обстріли, але ми працювали. Наша основна задача була — допомогти евакуювати людей, — розповідає рятувальник Віктор Бутенко.

Про сміливість та відданість одеських рятувальників якнайкраще говорять цифри. Тільки після підриву Каховської ГЕС службі ДСНС вдалося евакуювати близько 3 000 людей, що вже й казати про тварин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наймолодших рятувальників в Одеському регіоні.

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