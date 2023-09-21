Люди

Себе героями не вважають, але цифри кажуть самі за себе! Як працюють рятувальники ДСНС в Одесі

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 21 Вересня 2023, 22:00

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Рятувальники ДСНС в Одесі

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