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Знайшов свою ногу поруч: історія морпіха, який втратив кінцівку у 21 рік

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Липня 2025, 18:00

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