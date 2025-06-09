80% тіла в опіках! Історія бійця, який схилив життя на свій бік

У лікарні Дніпра рятують захисника з Миколаївщини, який кілька днів тому дістав тяжке поранення на Лиманському напрямку. Він вижив з опіками 80% тіла. Під час транспортування танка він разом із побратимами втрапив під удар російського безпілотника. З численними опіками та у стані седації його доправили до Дніпра. Через сильні опіки він втратив зір на правому оці. Утім, прогнози лікарів позитивні. Майже все тіло в опіках: боєць Віктор вижив після страшного поранення Механік-водій Віктор розповідає, як бойове завдання ледь не коштувало йому та побратимам життя. Під Лиманом по наших бійцях раптово вдарив російський дрон.— Ми транспортували зламаний танк в місце його ремонту. Але в такому місці прилетіли, де цього зовсім не чекали. Віктор постраждав найбільше. Каже, що пам’ятає, як втрачав свідомість і довкола метушилися побратими. — Я зразу втратив свідомість, але хлопці мене почали штурхати. Зрозумів, що пожежа була, бо вони вогнегасник шукали ще, щоб потушити. Вони ж і доправили Віктора до прифронтової лікарні. Слава Богу, хлопці не постраждали. Вони мене і витягнули. І доставили до лікарні. — Перше питання, як витягнули мене хлопці, було: “Як там командир танка, Олександр наш?” Він найкращий. Командир взводу. Я дуже переживав, щоб з ним нічого не сталося. До лікарні ж Дніпра Віктора привезли у вкрай важкому стані. Тут з’ясували, що боєць отримав 80% опіків тіла другого та третього ступенів, починаючи з очей і закінчуючи кінцівками. — Як правило, при таких великих опіках люди довго не живуть. Він майже не бачить. Так сталось, що опіки дуже важкі, на тулубі й на обличчі, — розповідає лікар медзакладу. Тому практично щодня бійцеві роблять операції, аби прибрати відмерлі тканини. Читати на тему Якщо русня зайде, буде погано всім: історія кухаря, що став десантником заради дітей Олександр колись мріяв бути коком на флоті, але доля вирішила інакше. Після вторгнення він пішов захищати Україну і тричі дістав поранення. — Боєць дуже сильний, але опіки майже 80% тіла, на жаль, не дають йому змоги дуже швидко відновлюватися. Робимо все можливе, щоб на перших моментах перебування в нашій лікарні врятувати йому життя. Віктор із села на Миколаївщині, працював на одному із заводів харчопрому водієм навантажувача і від початку повномасштабного вторгнення пережив російську навалу. Вони (росіяни — ред.) заходили, а там же ж херсонська траса. То по трасі йшли, то паралельно через наше село. За нашим селом вони з РСЗВ Миколаїв часто обстрілювали. У війську боєць з грудня 2022 року, а його село і нині потерпає від російських ударів, тому син та дружина виїхали. Втім, рідні уже у Дніпрі, і Віктор налаштований на одужання. — Тепер все залежить від настрою, щоб видужати. Хочу, щоб наступила наша перемога й вже закінчилися ці смерті. Ми також розповідали історію бійця, який вижив після удару 200-кілограмової бомби. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Єдині новини, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter