80% тела в ожогах! История бойца, который склонил жизнь на свою сторону

В больнице Днепра спасают защитника из Николаевской области, который несколько дней назад получил тяжелое ранение на Лиманском направлении. Он выжил с ожогами 80% тела.

При транспортировке танка он вместе с побратимами попал под удар российского беспилотника. С многочисленными ожогами и в состоянии седации его доставили в Днепр. Из-за сильных ожогов он потерял зрение на правом глазу. Впрочем, прогнозы врачей положительные.

Практически все тело в ожогах: боец ​​Виктор выжил после страшного ранения

Механик-водитель Виктор рассказывает, как боевая задача чуть не стоила ему и побратимам жизни. Под Лиманом по нашим бойцам внезапно ударил русский дрон.

— Мы транспортировали сломанный танк в место его ремонта. Но в таком месте прилетели, где этого совсем не ожидали.

Виктор пострадал больше всего. Говорит, что помнит, как терял сознание и вокруг суетились побратимы.

— Я сразу потерял сознание, но ребята меня начали толкать. Понял, что пожар был, потому что они огнетушитель искали еще, чтобы потушить.

Они и доставили Виктора в прифронтовую больницу.

Слава Богу, ребята не пострадали. Они меня и вытащили. И доставили в больницу.

— Первый вопрос, как вытащили меня ребята, был: “Как там командир танка, Александр наш?” Он самый лучший. Командир взвода. Я очень переживал, чтобы с ним ничего не произошло.

В больницу Днепра Виктора привезли в крайне тяжелом состоянии. Здесь выяснили, что боец ​​получил 80% ожогов тела второй и третьей ступеней, начиная с глаз и заканчивая конечностями.

— Как правило, при столь больших ожогах люди долго не живут. Он почти не видит. Так случилось, что ожоги очень тяжелые, на туловище и лице, — рассказывает врач медучреждения.

Поэтому практически каждый день бойцу делают операции, чтобы убрать отмершие ткани.

— Боец очень сильный, но ожоги почти 80% тела, к сожалению, не позволяют ему быстро восстанавливаться. Делаем все возможное, чтобы на первых моментах пребывания в нашей больнице спасти ему жизнь.

Виктор из села в Николаевской области, работал на одном из заводов пищевого производства водителем погрузчика и с начала полномасштабного вторжения пережил российское нашествие.

Они (россияне — ред.) заходили, а там же херсонская трасса. То по трассе шли, то параллельно через нашу деревню. За нашим селом они из РСЗО Николаев часто обстреливали.

В войске боец ​​с декабря 2022 года, а его село и сейчас страдает от российских ударов, поэтому сын и жена уехали. Впрочем, родные уже в Днепре, и Виктор настроен на выздоровление.

— Теперь все зависит от настроения, чтобы поправиться. Хочу, чтобы наступила наша победа, и уже закончились эти смерти.

Мы также рассказывали историю бойца, выжившего после удара 200-килограммовой бомбы.

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