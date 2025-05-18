Не упускал из рук боевой флаг! История бойца, спасшегося от удара бомбы весом 200 кг

Денис Пульбенюк — пограничник, рядом с которым в прошлом году на Волчанском направлении упала авиационная управляемая бомба. В результате пограничник получил ранение в голову, руку, ногу и частично потерял зрение.

Но, несмотря на это, не выпускал из рук боевого флага Государственной пограничной службы, который оказался рядом с ним во время вражеского удара. Как сейчас чувствует себя боец ​​и почему спасенное им знамя для него такое ценное — расскажем дальше.

История пограничника, спасшегося по прилету КАБа

Денис сумел спасти боевое знамя пограничной службы. Тогда враг нанес мощный авиационный удар. Управляемая бомба прилетела всего в пяти метрах от бойца.

— Во время авиационного удара этот флаг был у меня и немного его изувечило, как и меня. Но он остался в том же виде, в каком он есть, висит в отряде. Очень приятно, что он здесь.

До этого этот флаг находился в штабе, он помнит его еще с 2018 года. Вместе с ним ездил на международные учения. Тогда Денис еще не проходил службу в штабе, но знамя стало для него своеобразным символом.

В тот день, когда рядом с ним приземлился КАБ, Денис изрядно пострадал. Основной удар взяла на себя вся правая сторона туловища. Особенно пострадала рука, нога и глаз.

Но мне очень повезло, что благодаря экипировке в район основных жизненных органов ничего не попало. В 5 м от меня упала 200-килограммовая управляемая бомба и разнесла дом.

Тогда на помощь Денису пришли собратья, а затем его эвакуировали в Харьковский госпиталь, позже в Киев. Последствия ранения защитник до сих пор испытывает.

Он почти не видит правый глаз, получил тяжелую контузию и травматическую катаракту. Пришлось полностью заменить правый хрусталик, но левый глаз видит исправно. Сейчас он до сих пор проходит лечение.

Обе руки у Дениса тоже функционируют, за исключением некоторых пальцев. Больше всего, говорит защитник, ему болит то, что он уже не сможет вернуться к работе, которую выполнял раньше.

— Я занимался боевой специальной подготовкой и я не знаю, как по-другому можно учить людей, чем на собственном примере, — объясняет он и добавляет, что его правый глаз больше не может прицеливаться, но левым ему тоже нелегко это делать.

В целом Денис начал свою службу еще в 2012 году, занимал разные должности. С 2017 года находился в пограничной комендатуре быстрого реагирования Шквал. Теперь же защитник поступил в Национальный университет обороны Украины.

— Я хочу окончить университет, занять должность, на которой я буду нужен в подразделении. Есть у меня и навыки и знания, которые я могу использовать и продолжать службу.

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