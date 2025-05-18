Люди

Не упускал из рук боевой флаг! История бойца, спасшегося от удара бомбы весом 200 кг

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 18 мая 2025, 19:00
Азов
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Я вызываю огонь на себя, за Россию: бойцы Азова о самых удачных зачистках и идейных оккупантах

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