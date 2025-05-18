Не випускав з рук бойовий прапор! Історія бійця, що врятувався від удару бомби вагою 200 кг

Денис Пульбенюк — прикордонник, поруч з яким торік на Вовчанському напрямку впала авіаційна керована бомба. Внаслідок цього прикордонник дістав поранення в голову, руку, ногу та частково втратив зір.

Але попри це не випускав з рук бойового прапора Державної прикордонної служби, що опинився поруч з ним під час ворожого удару. Як зараз почувається боєць та чому врятований ним стяг є для нього таким цінним — розкажемо далі.

Історія прикордонника, який врятувався після прильоту КАБу

Денис зумів врятувати бойовий прапор прикордонної служби. Тоді ворог завдав потужного авіаційного удару. Керована бомба прилетіла всього в п’яти метрах від бійця.

— Під час авіаційного удару цей прапор був у мене і трошки його попонівечило, як і мене. Але він залишився в тому ж вигляді, у якому він є, висить в загоні. Дуже приємно, що він тут.

До цього цей прапор перебував у штабі, він пам’ятає його ще з 2018 року. Разом з ним їздив на міжнародні навчання. Тоді Денис ще не проходив службу в штабі, але стяг став для нього своєрідним символом.

Того дня, коли поруч з ним приземлився КАБ, Денис неабияк постраждав. Основний удар взяла на себе уся права сторона тулуба. Особливо постраждала рука, нога та око.

Але дуже пощастило мені, що завдяки екіпіровці в район основних життєвих органів нічого не потрапило. За 5 м від мене впала 200-кілограмова керована бомба і рознесла будинок.

Тоді на допомогу Денису прийшли побратими, а згодом його евакуювали до Харківського госпіталю, пізніше до Києва. Наслідки поранення захисник і досі відчуває.

Він майже не бачить на праве око, має тяжку контузію і травматичну катаракту. Довелося повністю замінити правий кришталик, але ліве око бачить справно. Зараз він досі проходить лікування.

Обидві руки в Дениса теж функціонують, за винятком деяких пальців. Та найбільше, каже захисник, йому болить те, що він уже не зможе повернутися до роботи, яку виконував раніше.

— Я займався бойовою спеціальною підготовкою і я не знаю, як по-іншому можна вчити людей, ніж на власному прикладі, — пояснює він і додає, що його праве око більше не може прицілюватися, але лівим йому теж нелегко це робити.

Загалом Денис розпочав свою службу ще у 2012 році, обіймав різні посади. З 2017 року був у прикордонній комендатурі швидкого реагування Шквал. Нині ж захисник вступив до Національного університету оборони України.

— Я хочу закінчити університет, обійняти посаду, на якій буду потрібен в підрозділі. Є в мене і навички, і знання, які я можу використати й продовжувати службу.

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