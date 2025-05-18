Люди

Не випускав з рук бойовий прапор! Історія бійця, що врятувався від удару бомби вагою 200 кг

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 18 Травня 2025, 19:00
Азов
Читати далі
Я викликаю вогонь на себе, за Росію: бійці Азову про найудаліші зачистки та ідейних окупантів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь