Став героєм улюблених бойовиків. Боєць Любчик про виживання на війні

Вони живуть і працюють під дзижчання дронів і вибухи КАБів. І попри постійну небезпеку, вправно нищать екіпажі БпЛА, ворожі гармати та піхоту. Наша знімальна група побувала на позиціях воїнів бригади Рубіж на Сіверському напрямку та побачила трудові будні артилеристів.

Постріл, плюс: як артилеристи нищать посадки росіян

Захисник на псевдо Грузин до уваги телевізійників не звик. Та навіть під прицілом камер вправно керує автівкою. Поїздка розпочинається у вельми умовному тилу на Донеччині. Останні кілометри їдемо у темряві. Після прибуття — одразу під землю.

До повномасштабної війни Мел продавав одяг. Не повірив би, якщо хтось сказав, що він колись триматиме зброю у руках. Раніше він працював з артилерією 105-го калібру. Роботи було дуже багато. Нині ж Мел працює на гаубиці Д-20.

Це 152-й калібр. Стара, радянська, але доволі таки міцна. Б’є на 17+ на повних зарядах, і 12-13 на зменшених. Працюємо в основному по екіпажах БпЛА і ворожих гарматах, інколи по піхоті.

На бійців постійно полюють російські дрони. Звична картина, каже боєць на псевдо Любчик. З кожним бойовим виїздом стає складніше працювати і виживати. Починав Любчик у піхоті, а тому на собі знає, що таке гаубиця Д-20.

Останні роки Любчик порівнює з кінематографом. Кіноман зі стажем каже, що й гадки не мав, що проживатиме життя улюблених героїв з Врятувати рядового Раяна та Солдата Джейн. Під час розмови з’являється російська ціль. Час працювати!

Постріл, плюс! Дрончиком у посадку, у бліндаж.

Долучитися до збору на РЕБ для 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж можна за реквізитами: 4441 1111 2218 3589.

Раніше ми розповідали, що морпіх Санич пережив у російському полоні.

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