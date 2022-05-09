Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі

За 80 років радянська, а згодом російська влада змогла “освятити” 9 травня. Деякою мірою це можна зрозуміти, адже для російського народу — це чи не єдине досягнення за всю сучасну історію. Він допоміг перемогти нацизм, але не здобув перемогу самостійно, як нині це подає ворожа пропаганда.

Проте якщо копнути глибше, перевернути кілька сторінок історії назад, до 1939 року, то знайдемо пакт Молотова — Ріббентропа. Дуже цікавий документ, за яким СРСР та Німеччина зобов’язувалися не нападати один на одного у разі війни, а потім домовлялися здійснити переділ країн Європи між собою.

Змальовуванням геройства у Другій світовій війні Росія намагається прикрити свою підлість та цинізм. Проте від розумних людей правду не сховаєш — країна воювала не лише своїми силами. Половину армії СРСР складали українці. Втім, Росія це не визнає, як не визнає й участь інших країн СРСР, присвоюючи всі лаври собі.



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Різниця між 8 та 9 травня

Країни Європи не святкують День перемоги 9 травня. Вони не демонструють свою кровожерливість за парадами й не повторюють “Ніколи знову”. Адже Друга світова війна — це трагедія, яка забрала понад 80 мільйонів життів.

Саме тому 8 травня у Європі відзначають День пам’яті та примирення.

7 травня 1945 року був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01.

Але влада СРСР наполягла на тому, щоб 8 травня 1945 року, о 22:43 за середньоєвропейським часом (о 00:43 9 травня за московським), у передмісті німецької столиці Карлсхорсті підписали ще один Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.

Цей документ підтверджував час припинення вогню — 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським).

Тому День перемоги у СРСР та у країнах, які входили до його складу, відзначали 9 травня.

Маніпуляція з фашизмом

Росія використовує різні маніпуляції у своїй пропаганді. Одна з них — перемога над фашизмом. Але це навпаки демонструє неосвіченість російського народу.

У Москві та інших містах свідомо сплутують поняття. Адже в Німеччині панував саме нацизм, який передбачав вищість однієї раси над іншою. А от фашизм був поширений в Італії та означав становлення корпоративної держави.

Хоча Італія була союзницею Німеччини у Другій світовій війні, проте ці режими плутати не можна.

Чому вдалися до таких маніпуляцій? Нацизм розшифровується як “національний соціалізм”, а СРСР саме намагався збудувати соціалізм і не хотів, щоб його асоціювали з нацизмом, тож усіляко уникав вживання цього терміну.

Святкування Дня перемоги в Росії

Щороку Росія влаштовує гучні паради з технікою та авіацією, щоб показати свою міць та велич і підкріпити пропаганду про свою нібито одноосібну перемогу у Другій Світовій.

Проте СРСР не завжди святкував День перемоги. До 1948 року 9 травня було вихідним днем, але без урочистостей. А після 1948, враховуючи наслідки війни, зокрема наявність на той момент величезної кількості людей з інвалідністю, свято було скасоване.

Відновили його аж 1965 року. Тоді ж проголосили державним святом й призначили неробочий день. Від того часу День перемоги супроводжувався урочистостями: військовими парадами радянської армії та демонстрацією сили на Червоній площі в Москві.

Після розпаду СРСР День перемоги в Росії на кілька років втратив свій урочистий статус. Військові паради у День перемоги за участю бойової техніки та військової авіації традиційно почали проводити з 9 травня 1995 року.

Здавалося б, навпаки треба забувати про це жахіття, ховати зброю та ніколи знову нею не користуватися. Але так вважає цивілізований світ, не Росія. Там годують своєю пропагандую навіть дітей, переодягаючи їх у військову форму та саджаючи в іграшкові танки.

Натомість дітям мали б пояснювати, що насилля — це погано, а війна — неприпустима.

Георгіївська стрічка вважається в Росії сакральним символом, але тільки вдумайся — вперше вона з’явилася за часів правління імператриці Катерини II. Її кріпили до солдатського ордена Святого Георгія Побідоносця. Тобто, фактично, вона не має жодного стосунку до перемоги у Другій світовій війні. Але зараз поряд із новою російською свастикою “красується” на формі солдатів, на вбранні жінок та дітей, і навіть на техніці.

Натомість у цивілізованому світі символом Дня пам’яті та примирення є червоний мак. Його значення можна також трактувати як кривавий слід від кулі, який більше ніколи не мав би з’явитися на тілі людини.

Росія ж оповита своєю пропагандою та заплуталася у власній брехні, в кожному бачить ворога, аби тільки взяти до рук зброю і крикнути: “Можем повторить!”. Вона свідомо забуває факти про те, що перемога в Другій світовій війні була здобута саме завдяки союзникам, зокрема США, які постачали паливо, матеріали для техніки та зброю.

У День перемоги над нацизмом президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу. Шлях до перемоги не легкий, але вона точно буде за нами, переконаний глава держави. Він обіцяє: Хрещатик побачить парад на День перемоги України!