Коли закінчиться війна в Україні: політолог Ігор Рейтерович назвав імовірний сценарій

На кінець весни 2026 року, за оцінками військових аналітиків, війна в Україні набула затяжного характеру, без стратегічного прориву з боку будь-якої сторони.

Це війна на виснаження, де лінія фронту змінюється повільно, а найменше просування росіян коштує їм великих втрат. Водночас українські сили мають можливість контратакувати і тиснути на ворога.

Але це лише військовий бік конфлікту. Поза лінією фронту відбуваються політичні процеси, які активно впливають на хід війни, це і внутрішня політика країн, підтримка України Заходом, а також роль США.

Чи існують чинники, які сприятимуть завершенню конфлікту і коли закінчиться війна між Україною і Росією – ці питання Вікна-новини адресували політологу Ігорю Рейтеровичу.

Як і коли закінчиться війна між Україною і Росією: прогноз політолога Ігоря Рейтеровича

Коли закінчиться війна в Україні: два основних сценарія

Пане Ігорю, які існують ключові сценарії завершення війни і який з них найбільш реалістичний на даний момент?

Якщо ми беремо саме сценарій завершення, то їх може бути тільки два. Перший сценарій – це завершення війни, яке буде фіналізовано якимось документом, договором, і він буде підписаний між Україною і Росією, можливо, за посередництвом якихось третіх сторін. І на основі цього бойові дії і інші питання будуть припинені або винесені, але вже в іншому форматі, на порядок денний.

І другий сценарій – це коли відбувається, фактично, заморозка війни, призупинення бойових дій, але без підписання якогось договору між країнами.

Тобто мова йде тільки про припинення вогню, але ніяких інших документів не підписується і, очевидно, що суперечності між країнами залишаються, ніхто ніяку крапку не ставить, ніхто не визнає факту тимчасової окупації території України.

Більш ймовірним, враховуючи останні події і те, що відбувається на Росії, є якраз сценарій заморозки.

Тобто, коли ситуація сама прийде до затухання по всій лінії фронту. Можливо, військові підпишуть якісь окремі документи щодо відсутності обстрілів чи проведення якихось атакувальних дій, але між країнами, між політичними лідерами країн, ніякі документи підписуватися не будуть.

Заморожування конфлікту: переваги і небезпеки

Якщо війна закінчиться заморожуванням конфлікту, як довго доведеться чекати подібного розвитку подій?

Думаю, що десь з кінця літа, на початку осені цього року у нас буде перша можливість, можливо, для інтенсифікації перемоги. Можливо, це навіть буде всередині літа, з прив’язкою до святкування ювілею Сполучених Штатів Америки, які можуть спробувати якийсь такий варіант прокрутити.

Якщо літом, восени заморозка зірветься, тоді наступний раз ми повернемося до цього навесні, скоріш за все, 2027 року.

Але зараз Росія демонструє доволі агресивний настрій, погрожує нам з боку Білорусі, і ніби навіть має наміри відкрити другий фронт з півночі. Чи це свідчить на користь теорії про можливе заморожування конфлікту?

Воно не суперечить, як мінімум, їй, тому що очевидно, що заморозка не відбудеться завтра і, скоріш за все, їй будуть передувати якраз спроби Росії ще якось змінити ситуацію на фронті і отримати для себе результат, який вони можуть подати як перемогу і фіналізувати таким чином війну. Тому якийсь крок для того, щоб ще раз спробувати провести якийсь масований наступ, Росія зробить.

Путін до цього готується, в нього великі сподівання на літню кампанію, і от якраз за результатами провалу цієї кампанії можна буде говорити про початок перемовин, чи просто про заморозку.

Це ймовірний сценарій закінчення війни. Але очевидно, що на найближчі два місяці спробу активізувати наступальні дії Росія зробить, тому що вони вважають, що можуть вирішити це питання військовий спосіб.

Які небезпеки несе заморожування конфлікту?

Небезпека в тому, що заморожування конфлікту в будь-який момент може знову перетворитися на його гарячу фазу. Тобто, коли не поставлена якась крапка, хай навіть і достатньо формальна, це створює додаткові загрози.

І в нашому випадку головна проблема саме в тому, що цей конфлікт знову може перейти в іншу фазу, гостру фазу, і, відповідно, знову початися повномасштабна війна.

Це головна проблема, яку треба враховувати. І Росія могла би піти якраз на заморозку, сподіваючись, що в майбутньому вона би розморозила цей конфлікт і знову почала повномасштабну війну проти України.

Але це не означає, що вони так зроблять. Тому що для розуміння, наприклад, війна, яка була між Північною і Південною Кореєю, закінчилася по принципу фактичної заморозки. Між ними досі немає договору про завершення війни. Просто підписаний документ про припинення вогню, причому підписували військові, з одного боку північні корейці, з іншого боку американці, до речі, навіть, не південні корейці підписували. І ця заморозка триває вже от з 1953 року до сьогоднішнього дня. Тобто без продовження агресивної фази. Я думаю, що в умовах України все може бути інакше.

Якщо відбудеться заморозка конфлікту, а потім Путін помирає, для нас все одно з’являється можливість території повернути. Якщо заморозка і Путін за два роки починає знову, це інша історія.

Але в будь-якому випадку ми вже маємо ці два або три роки для того, щоб краще підготуватися і зробити наступне можливе вторгнення просто неможливим, тому що воно буде категорично невигідно для Російської Федерації.

Чи може закінчитися війна через посилення тиску на Путіна всередині Росії

Чи можуть з’явитися в Росії якісь внутрішні чинники, які будуть тиснути на Путіна, щоб він намагався закінчити війну?

Насправді, такі чинники вже зараз є. Вони поступово набирають обертів. Це, в першу чергу, проблеми з економікою.

Друге, це, очевидно, невдоволення еліт, які хочуть вже давним-давно завершення війни, і вони можуть поступово впливати на Путіна.

Ну, і, очевидно, відсутність якихось успіхів на фронті може призвести до посилення невдоволення, депресії, апатії з боку російського населення, яке теж буде висловлювати все більше невдоволення політикою російського керівництва.

І в комплексі це може призвести до того, що на Путіна буде тиснути більше факторів, які будуть примушувати його завершувати війну.

Військові експерти кажуть про те, що найбільшою загрозою для України могла б стати загальна мобілізація в Росії. Як, на вашу думку, чи можлива вона, і чи дійсно це зможе вплинути на хід війни?

Безумовно, якщо вони мобілізують велику кількість людей, це може певною мірою на хід війни вплинути. Але справа в тому, що:

Путін боїться цієї загальної мобілізації, оскільки це вкрай непопулярна тема на Росії.

І другий момент, багато навіть російських експертів говорять про те, що сам факт цієї загальної мобілізації сильно ситуацію не змінить.

Тобто, людей набрати можна, але не буде чим їх озброїти, і не буде зрозуміло, як їх використовувати на фронті. Вони, скоріш за все, обмежаться частковими мобілізаціями, 100 тисяч якось наберуть і спробують переломити ситуацію. Але не більше, в них просто ресурсів не вистачить.

Чи може вплинути на закінчення війни третя сторона

Коли закінчиться війна в Україні, хвилює не лише нас, безпосередніх жертв конфлікту, а і, як мінімум, Європу, яка перебуває під потенційною загрозою. Чи може вплинути на закінчення війни третя сторона? І якщо так, то хто?

Сполучені Штати Америки, Китай, Європа, причому більшою мірою Сполучені Штати і Китай. В них є такі можливості.

Все залежить від того, яким чином вони будуть впливати, яку позицію вони будуть займати.

Якщо завтра, умовно кажучи, Китай і США вирішили б, що війна повинна закінчитися по лінії розмежування, яка є на сьогодні, у них обидвох було б достатньо ресурсів, інструментів для того, щоб натиснути на Росію і змусити її війну зупинити. Але поки такого консенсусу вони не дійшли.

Американці шукають інші варіанти, Китай поки очікує, вичікує. Але при бажанні, так, ці сторони могли би реально прислужитися, просто вони поки не готові зараз брати на себе таку відповідальність і реально включатися в процес завершення війни.

На вашу думку, чи можуть бути відновлені переговори з Росією про закінчення війни найближчим часом?

Ні, переговори будуть відновлені після того, як Трамп закінчить з Іраном. Він повернеться ще раз до російсько-українського кейсу.

Далі все буде залежати від того, які нові сторони туди будуть залучені. Якщо там з’явиться Європа чи Китай, тоді вони будуть більш ефективними. Якщо ні, вони будуть тривати так, як вони тривали до цього. Але спроба їх реанімувати, безумовно, буде.

