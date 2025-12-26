Чи можна в Єві розрахуватися 1000 Зеленського: як це можливо зробити

Протягом грудня велика кількість українців подавала заявки на 1000 Зимової підтримки, однак не всі знають, чи можна її на щось ще витратити, окрім вже відомих послуг.

Читай у матеріалі, чи можна в Єві розрахуватися 1000 Зеленського та як це можливо зробити.

Чи можна використати 1000 Зеленського в Єві: що відомо

Як повідомляють Факти, безпосередньо в офлайн-магазинах мережі Єва, а також при оформленні замовлення на сайті, розрахуватися 1000 Зеленського не є можливим. При оплаті покупок на сайті оплата не пройде, тому що мережа не входить до переліку закладів, у якому є можливість оплатити покупки Зимовою підтримкою, та перш за все, такі витрати не підходять під умови програми.

Однак попри це, існує спосіб: він працює так само під час оплати на сайті мережі. Та є правило: тобі слід замовити всі необхідні косметичні засоби, але не оплачувати товари на сайті Єви. Замість цього необхідно сплатити посилку безпосередньо та виключно у відділенні Укрпошти.

Річ у тім, що 1000 Зеленського можна витратити на оплату доставки Укрпошти, і саме це дозволяє програмі сприймати платіж як правильний та допустимий.

Раніше ми писали, як вивести 1000 Зеленського — читай у матеріалі, чи існує спосіб з виведення грошей з картки.

