Допомога на поховання 2026: що варто знати перед подачею документів

В Україні у 2026 році діє чітко визначена система фінансової підтримки осіб, які організовують поховання. Залежно від статусу покійного (пенсіонер, застрахована особа чи військовослужбовець), розмір виплат та механізм їх отримання суттєво відрізняються.

У березні 2026 року відбулося планове збільшення фіксованих сум допомоги, що робить актуальним оновлення знань про цей вид соціального захисту.

Допомога на поховання 2026 в Україні: подробиці оформлення виплати

Для тих, хто організував похорон пенсіонера, допомога надається Пенсійним фондом України (ПФУ). Розмір виплати безпосередньо залежить від розміру та виду пенсії, яку отримувала особа за життя:

Цивільні пенсіонери: виплата дорівнює сумі двох місячних пенсій померлого.

Військові пенсіонери: допомога становить три місячні пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Звернутися за цією виплатою можна до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації. Строки подання заяви на допомогу для пенсіонерів законом не обмежені.

Згідно з постановою ПФУ № 6-1, яка набула чинності 13 березня 2026 року, розмір допомоги на поховання застрахованої особи (працівника) або члена її сім’ї, який перебував на утриманні, збільшено до 8 500 грн.

Читати на тему Пенсійний вік в Україні 2026: скільки років стажу треба мати для виходу на пенсію Чому формально люди працюватимуть ледь не до 90 років?

Ця виплата призначається страхувальником-роботодавцем за основним місцем роботи покійного. Рішення про призначення допомоги має бути прийняте не пізніше наступного дня після звернення, а виплата здійснюється після надходження коштів від ПФУ на рахунок підприємства.

Важливо пам’ятати, що документи на цю допомогу необхідно подати протягом 6 місяців з дня смерті.

Окрім обов’язкових виплат від держави, роботодавець може надати власну допомогу на поховання, якщо це передбачено колективним договором.

Оподаткування: у 2026 році сума допомоги від останнього роботодавця у розмірі до 9 320 грн не підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором. Сума, що перевищує цей поріг, оподатковується за загальними правилами (18% ПДФО та 5% ВЗ).

Нецільова допомога: якщо допомогу виплачує не останній роботодавець, вона вважається нецільовою благодійною допомогою і не оподатковується лише в межах 4 660 грн.

Для оформлення будь-якого виду допомоги заявнику (особі, яка фактично несла витрати на поховання) необхідно надати:

Заяву (паперову або електронну).

Паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Свідоцтво про смерть та/або Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

У разі смерті члена сім’ї, який перебував на утриманні працівника, додатково надаються документи, що підтверджують родинний зв’язок (свідоцтво про шлюб чи народження) та факт перебування на утриманні.

Раніше ми писали, що таке пенсія у зв’язку з втратою годувальника — читай в матеріалі, як її можна отримати та що для цього потрібно.

