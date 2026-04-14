Календар Формули-1 2026: коли будуть проведені Гран-прі протягом року

Сезон 2026 року став однією з найочікуваніших подій в історії автоспорту, ознаменувавши початок абсолютно нової технічної ери. Зі вступом у дію радикального регламенту на двигуни, появою нових амбітних гравців та змінами в географії етапів, Формула-1 прикувала до себе увагу мільйонів.

Станом на середину квітня чемпіонат уже встиг подарувати кілька гучних сенсаційних перемог, а попереду на вболівальників чекає насичений графік із легендарними автодромами та новими міськими трасами — який календар Формули-1 підготували на 2026 рік читай в матеріалі.

Календар Формули-1 2026: завершені, скасовані та заплановані перегони

Головною новиною календаря 2026 року стала поява Гран-прі в Мадриді, який тепер офіційно приймає титул Гран-прі Іспанії. При цьому історична траса в Барселоні залишилася у списку під власною назвою, забезпечуючи фанатам подвійну порцію іспанського драйву.

Сезон складається з 24 етапів (враховуючи скасування окремих весняних гонок), стартувавши в березні в австралійському Мельбурні. Після азійського турне Формула-1 готується до американських та європейських баталій.

Календар Формули-1 сезону 2026 року: коли будуть гонки

Нижче наведено повну таблицю Гран-прі із датами проведення фінальних заїздів:

Дата Гран-прі Траса / Місто 08.03.2026 Австралії Мельбурн 15.03.2026 Китаю Шанхай 29.03.2026 Японії Сузука 03.05.2026 Маямі Маямі 24.05.2026 Канади Монреаль 07.06.2026 Монако Монте-Карло 14.06.2026 Барселони Барселона 28.06.2026 Австрії Шпільберг 05.07.2026 Великої Британії Сільверстоун 19.07.2026 Бельгії Спа-Франкоршам 26.07.2026 Угорщини Будапешт 23.08.2026 Нідерландів Зандворт 06.09.2026 Італії Монца 13.09.2026 Іспанії Мадрид 26.09.2026 Азербайджану Баку 11.10.2026 Сінгапуру Сінгапур 25.10.2026 США Остін 01.11.2026 Мехіко Мехіко 08.11.2026 Сан-Паулу Інтерлагос 21.11.2026 Лас-Вегаса Лас-Вегас 29.11.2026 Катару Лусаїл 06.12.2026 Абу-Дабі Яс-Марина

Зазначимо, що у квітні мали пройти Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії, однак унаслідок військових дій в Ірані ці гонки були скасовані. Попри це існує імовірність, що гонку в Саудівській Аравії проведуть на початку грудня цього року.

Для українських вболівальників офіційним транслятором усіх подій гоночного вікенду залишається телеканал Setanta Sports. Переглянути кваліфікації, спринти та основні гонки можна наживо на однойменній ОТТ-платформі setantasports.com, а також на лінійних каналах Setanta Sports та Setanta Sports+.

Окрім цього, для найбільш відданих фанатів доступний сервіс F1TV Pro. Офіційна платформа пропонує доступ до бортових камер усіх пілотів, пряме прослуховування командного радіо, розширену телеметрію та архіви історичних перегонів.

Це дозволяє стежити за боротьбою в режимі реального часу з будь-якого ракурсу, що особливо важливо в сезоні, де доля титулу може залежати від найдрібніших технічних нюансів нових болідів.

