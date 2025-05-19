Формула-1 з Бредом Піттом: готуйте попкорн і ремені безпеки

Коли голлівудська зірка виходить на трасу Формули-1 — це вже подія. А коли мова про Бреда Пітта в головній ролі фільму, знятому на справжніх перегонах і за участі легенд автоспорту — чекай видовища.

Читай, коли вийде F1 з Бредом Піттом, що відомо про сюжет і як актор готувався до ролі — у матеріалі.

Формула 1 — дата виходу фільму з Бредом Пітом в Україні

Очікувана прем’єра фільму Формула 1 запланована на 27 червня 2025 року в США та Канаді, а 25 червня 2025 року — в міжнародному прокаті. Фільм вийде у форматах IMAX та Apple TV+ пізніше.

Стрічка Формула 1 обіцяє поєднати драму, швидкість та напругу найвищого рівня. У центрі сюжету — історія повернення пілота-ветерана у світ великих перегонів, а за лаштунками — місяці тренувань, зйомки на культових трасах та співпраця з самою Формулою-1.

Уперше в історії художній фільм знімався просто на трасах під час справжніх Гран-прі, а голлівудська зірка особисто сіла за кермо боліда.

Про що фільм F1

У центрі сюжету — Сонні Гейз (Бред Пітт), колишній пілот Формули-1, який після серйозної аварії в 1990-х роках залишає спорт. Через роки його колишній товариш і власник команди APXGP Рубен Сервантес переконує Гейза повернутися, щоб наставляти молодого таланта Джошуа Пірса. Разом вони прагнуть підняти команду з останніх позицій до вершини чемпіонату.

Хто працював над фільмом Формула 1

Режисер : Джозеф Косінскі.

Продюсери : Джеррі Брукгаймер, Льюїс Гамільтон, Бред Пітт.

У ролях: Бред Пітт, Демсон Ідріс, Керрі Кондон, Хав’єр Бардем, Тобіас Мензіс, Кім Боднія та інші.

У фільмі також з’являються реальні пілоти Формули-1 та команди, що додає йому автентичності.

Останній трейлер, випущений у травні 2025 року, демонструє напружені сцени перегонів, взаємодію між досвідченим Гейзом та амбітним Пірсом, а також внутрішні конфлікти в команді. Фільм обіцяє поєднання динамічного екшену та глибокої драматичної історії.

F1 обіцяє стати не лише видовищним фільмом про автоспорт, але й глибокою історією про повернення, наставництво та боротьбу за другий шанс. Завдяки участі реальних команд та пілотів, а також серйозній підготовці акторів, фільм має всі шанси стати новим еталоном у жанрі спортивної драми.

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