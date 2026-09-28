Ліхтарі: дата виходу епізодів нового серіалу Всесвіту DC

На HBO з’явився новий науково-фантастичний серіал Всесвіту DC — Ліхтарі (Lanterns), який розповідає про досвідченого міжгалактичного миротворця Гела Джордана та рекрута Джона Стюарта. Премʼєра третього серіалу з нового Всесвіту DC відбулася 16 серпня.

Розповідаємо, що відомо про дати виходу серій Ліхтарів, акторів та сюжет серіалу.

Серіал Ліхтарі: дата виходу серій

Серіал про зелених ліхтарів стартував на HBO і HBO Мах наприкінці літа. У цій супергеройській історії буде вісім епізодів, сім з яких вже вийшли на екран. Повний графік виходу епізодів серіалу Lanterns такий:

16 серпня — Пілот;

23 серпня — Падіння довіри;

30 серпня — OutKast;

6 вересня — Віні;

13 вересня — Згасити світло;

20 вересня — Погана оптика;

27 вересня — Спадщина Джорданських хлопців;

4 жовтня — Бруд і зірки.

Актори серіалу Ліхтарі

Супергеройський серіал Ліхтарі спродюсували DC Studios та Warner Bros. Television. Шоураннером став номінант на премію Еммі Кріс Манді, який був, зокрема, шоуранером серіалу Озарк та виконавчим продюсером Справжнього детектива у 4 сезоні.

Головні ролі виконали відомі актори — Кайл Чендлер та Аарон П’єр. Кайл Чендлер зіграв одного із Зелених Ліхтарів та одного із засновників Ліги Справедливості — легендарного Гела Джорджана. Аарон П’єр виконав роль Джона Стюарта, який є новобранцем Корпусу Зелених Ліхтарів — організації міжгалактичних сил, що має патрулювати та захищати усі куточки Всесвіту.

Також у новому супергеройському серіалі зіграли Келлі Макдоналд (шериф Керрі), Гаррет Діллахант (власник ранчо Вільям), Пурна Джаганнатан (дружина Вільяма Зої) та інші.

Ліхтарі 1 сезон: сюжет серіалу

У першому сезоні Ліхтарів історія починається з того, що колишній здібний морський піхотинець Джон Стюарт стає новим Ліхтарем. Його наставником є розчарований та вередливий Гел Джорджан. Вони вдвох приїздять у штат Небраска, щоб розслідувати злочин, який не є чимось екстраординарним, аж допоки не з’являються ознаки втручання інопланетян.

Події першої серії відбуваються у різних часових відрізках, а фінал дивує глядачів своїм несподіваним поворотом.

Всесвіт DC (DC Universe) — це вигаданий всесвіт, що об’єднує фільми та серіали про супергероїв та інші продукти, засновані на американських коміксах DC Comics.

Раніше ми писали про фільм Супермен, який став початком перезавантаженого кіновсесвіту DC під керівництвом Джеймса Ганна та Пітера Сафрана.

Фото: скриншот з YouTube

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