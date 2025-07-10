Супермен 2025 вже близько: дата, сюжет, актори та перезапуск DC

Супермен повертається на великі екрани!

11 липня 2025 року відбудеться прем’єра абсолютно нового сольного фільму про цього культового героя, який стане початком перезавантаженого кіновсесвіту DC під керівництвом Джеймса Ганна та Пітера Сафрана.

Забудь все, що ти знав(-ла) раніше — на тебе чекає свіжий погляд на Людину зі сталі!

Коли вийде Супермен 2025?

Офіційна дата виходу фільму в кінотеатрах — 11 липня 2025 року. Але деяким щасливчикам пощастить побачити його трохи раніше: в Австралії, Аргентині та Словаччині прем’єра відбудеться 10 липня.

Про що сюжет?

Новий Супермен відійде від традиційних історій походження. Режисер Джеймс Ганн одразу кидає нас у вир подій, показуючи молодого та вже досвідченого Супермена.

Він вже має стосунки з чарівною репортеркою Лоїс Лейн, і його вже люто ненавидить головний антагоніст — Лекс Лютор.

Якщо коротко нагадати передісторію для тих, хто не в курсі:

Кларк Кент (справжнє ім’я – Кал-Ел) народився на приреченій планеті Криптон.

Батьки відправили його на Землю в космічному кораблі, щоб врятувати від неминучої загибелі планети.

На Землі його знайшли фермери Марта та Джонатан Кент, які виростили його як власного сина.

Згодом у Кларка проявилися суперздатності, і він вирішив використовувати їх на благо людства, ведучи подвійне життя: як журналіст у Daily Planet та захисник Метрополіса — Супермен.

Цього разу на екрані з’являться й інші супергерої, що зробить всесвіт DC ще багатшим:

Дівчина-яструб (Ізабела Мерсед)

Зелений Ліхтар (Нейтан Філліон)

Містер Терріфік (Еді Гатегі)

Метаморфо (Ентоні Керріган)

І, звісно ж, вірний суперпес Крипто!

Також у фільмі ми побачимо злодія Максвелла Лорда, його зіграє Шон Ганн, брат режисера та Ріка Флега-старшого у виконанні Френка Грілло.

Хто гратиме головні ролі?

Новий акторський склад обіцяє свіжий погляд на улюблених персонажів:

Девід Коренсвет — Супермен / Кларк Кент.

Він замінить Генрі Кавілла, оскільки творці шукали молодшого актора для перезапуску.

Це перша головна роль Коренсвета у великому проекті, але він вже зарекомендував себе в таких роботах, як Перл, Жінка в озері та інших.

Ніколас Холт — Лекс Лютор.

Рейчел Броснахен — Лоїс Лейн.

Ізабела Мерсед — Дівчина-яструб.

Нейтан Філліон — Зелений Ліхтар.

Еді Гатегі — Містер Терріфік.

Ентоні Керріган — Метаморфо.

Пруїтт Тейлор Вінс — Джонатан Кент (названий батько Кларка).

Френк Грілло — Рік Флег-старший.

А що з трейлерами?

У трейлері до фільму ми бачимо пораненого Супермена, який падає в сніжну пустелю, та його вірного пса Крипто, що приходить на допомогу.

Трейлер також показує життя Кларка Кента в Daily Planet, зворушливі моменти з його названим батьком, та багато сцен з Лоїс Лейн.

Очікується, що їхнім стосункам приділять багато уваги.

Також у трейлері можна помітити Зеленого Ліхтаря, Дівчину-яструба та Містера Терріфіка, що зустрічаються із Суперменом, а також великий план Метаморфо.

Звісно, головний лиходій Лекс Лютор теж з’являється, натякаючи на епічні битви.

Цікавий момент: фанати розгледіли у відображенні на шоломі робота Келекса, асистента з Криптону, силует з довгим світлим волоссям.

Це породило обговорення про можливу появу Супердівчини (її зіграє Міллі Олкок), хоча її сольний фільм заплановано на 2026 рік.

Що ще відомо про виробництво?

Сценарій до фільму написав сам Джеймс Ганн разом з Джеррі Сігелом та Джо Шустером, які працювали над Людиною зі сталі.

Продюсерами стали Пітер Сафран, Шантал Гонг та Ларс П. Вінтер.

Команда операторів та композиторів також має досвід у супергеройському кіно, зокрема у Вартових Галактики.

Супермен стане першим фільмом в оновленому всесвіті DC, який тепер очолюють Джеймс Ганн та Пітер Сафран.

Їхня мета — зробити кожен фільм самостійним твором, а не просто сходинкою до наступного проекту.

Перша фаза цього нового всесвіту отримала назву Боги та монстри й включатиме шість фільмів та шість серіалів. Окрім Супермена та вже випущеного мультсеріалу Монстри-коммандос, очікуються такі проекти:

Супердівчина: Жінка завтрашнього дня (2026) — розповість про Супердівчину, яка прибула на Землю вже підлітком.

Відважний і сміливий — фільм про Бетмена та його сина Деміена Вейна.

Болотна істота — трагічна історія вченого, що перетворився на монстра.

Авторитет — фільм про команду антигероїв, один з яких, кіборг Анжела Спіка (Інженер), з’явиться вже в «Супермені».

Юні титани — ще один командний проект, можливо, на чолі з Деміеном Вейном.

Воллер — серіал про секретну групу під керівництвом Аманди Воллер.

Загублений рай — політичний серіал на батьківщині Чудо-Жінки, острові Теміскіра.

Бустер Голд — історія про охоронця музею з XXV століття, який стає героєм.

Ліхтарі — детективний серіал про двох Зелених Ліхтарів, космічних копів.

Запам’ятай дату 11 липня 2025 року і готуйся заново відкрити для себе Людину зі Сталі! Це сміливий новий напрямок для DCU, і Супермен 2025 від Джеймса Ганна стане головною темою для обговорень!

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