Радимо до перегляду вдвох! Фільми та серіали для тих, кому не вистачає пристрасті в стосунках

Засумував (-ла)? Якщо у твоїй голові раптово промайнула думка про те, що стосунки стали не такими як раніше, чи хочеться додати до них пристрасті й романтики — тобі саме сюди. Ми зібрали для тебе добірку фільмів та серіалів про любов і пристрасть!

Дивися трейлери та обирай, який фільм будете дивитися разом, а може й навчатися нового.

Фільми та серіали про любов і пристрасть — гаряча добірка

Мій король

У лікарні Тоні згадує своє минуле життя. Любов, яка давала лише душевні страждання. З Джорджіо її звела доля зовсім нещодавно, дружба переросла у пристрасні стосунки, але надовго їх не вистачило.

Побутові проблеми “з’їли” кохання пари, а дівчина почала підозрювати, що її зраджують. Усвідомлення нещирості руйнували Тоні, тож вона почала робити висновки.

Бабій

Молодий красунчик Нікі знає, що дівчата його обожнюють, а тому вміло цим користується. Цим він починає заробляти! З багатою Самантою він знайомиться на вечірці, їхні стосунки прості й зрозумілі, адже взаємовигідні.

Нікі потрібні гроші, а Саманті — секс. Але тут у життя Нікі вривається Хізер, яку цікавлять багаті коханці. Вперше хлопець не може контролювати себе. Він закохується. А це значить — заробітку кінець. Чи вдасться йому знайти роботу і завоювати серце Хізер?

Із широко заплющеними очима

Дружина Білла вирішує перед Різдвом повідомити чоловікові, що думає про секс з іншим. Спершу Біллу це не подобається, але потім йому стає цікаво. Він має чимало можливостей, але не може зрадити дружину.

Одного разу він потрапляє до дивного клубу, в якому відбуваються анонімні оргії. Що з цього вийде?

Знайомтеся — Джо Блек

Дух-Смерть робить паузу і знайомиться з живими. Він вселяється у тіло юнака, який нещодавно помер. А потім починає пропонувати угоди тим, хто скоро помре. Дух-Смерть починає свою мандрівку до нових вражень, але з’являється щось, що змінить його “життя”.

Непристойна пропозиція

Молода пара їде у Лас-Вегас, адже потрібно покращити фінансове становище. Однак вони програють все у рулетці. Доля дає їм ще один шанс і знайомить з крупним фінансистом. Він каже, в цьому світі купити можна все. А тому пропонує подружжю угоду — дівчина має провести з фінансистом ніч за мільйон доларів.

Сьогодні спиш зі мною

Шлюб журналістки починає згасати, і вона не знає, що з цим робити. Одного разу вона зустрічає колишнього хлопця, який повертає в її життя хвилювання, радість та весь спектр емоцій. Тепер перед нею вибір: стабільне, але сумне подружнє життя, чи непередбачувана пристрасть.

Будка поцілунків (всі частини)

Ель Еванс та Лі Фін — найкращі друзі. Їхні мами — найкращі подруги, а ще хлопець та дівчина народилися в один день, росли, мов близнюки. Ель закохалася у старшого брата Лі, який розбив чимало сердець у цій школі.

Вона вирішує не розповідати другу, що кохає його брата. І це починає руйнувати тривалу дружбу.

Секс/Життя

Біллі щаслива у шлюбі, виховує дітей. Але вона часто згадує, якою була роки тому. Їй починає не вистачати драйву та пристрасті. Доля зводить її з колишнім хлопцем. І Біллі заводить щоденник, в якому описує все, що робить з ним. Чи знайде цей щоденник її чоловік, і яке життя обере героїня?

Нескромний погляд

Міранда — геніальна хакерка, у вільний від шпигунства та зламів час вона спостерігає за Клео. Клео — елітна повія, що мешкає в будинку навпроти. Клео просить сусідку придивитися за квартирою, на час її від’їзду. Тепер Міранді доводиться виходити на вулицю. Через це вона знайомиться з чоловіком, що змінює її приховане життя.

Сексуальне життя студенток

Першокурсниці живуть разом у гуртожитку. Попри сумлінне навчання, у житті дівчат починають відбуватися події, що можуть зруйнувати їхню майбутню кар’єру. Вони відчувають гойдалки гормонів, тож їхні розповіді дивують навіть одна одну.

Двійка

1970-ті роки, Нью-Йорк — на порозі сексуальної революції. У місті хаос і плутанина. Головними героями серіалу стають ті, хто продає своє кохання. Як розвивалася професія та індустрія загалом? Дивися у серіалі.

Ти — найгірший

Молода пара втілює найбільш карколомні ідеї, що спадуть на думку. Джиммі та Гретчен познайомилися на весіллі друзів, де Джиммі вичитував наречену, а Гретчен намагалася вкрасти подарунок молодят.

Вони вільні, відкриті та запальні, обоє вважають себе центрами Всесвіту. Таким людям важко будувати міцні та стабільні стосунки.

Раніше ми розповідали, чому у фільмах зменшується кількість інтимних сцен.

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