Советуем к просмотру вдвоем! Фильмы и сериалы для тех, кому не хватает страсти в отношениях

Заскучал (-а)? Если в твоей голове внезапно промелькнула мысль, что отношения стали не такими, как раньше, хочется добавить к ним страсти и романтики — тебе именно сюда. Мы собрали для тебя подборку фильмов и сериалов о любви и страсти!

Смотри трейлеры и выбирай, какой фильм будете смотреть вместе, а может и учиться новому.

Фильмы и сериалы о любви и страсти — горячая подборка

Мой король

В больнице Тони вспоминает свою прошлую жизнь. Любовь, дававшую только душевные страдания. С Джорджио ее свела судьба совсем недавно, дружба переросла в страстные отношения, но надолго их не хватило.

Бытовые проблемы “съели” любовь пары, а девушка начала подозревать, что ей изменяют. Осознание неискренности разрушали Тони и она начала делать выводы.

Бабник

Молодой красавчик Ники знает, что девушки его обожают, а поэтому умело этим пользуется. Этим он начинает зарабатывать! С богатой Самантой он знакомится на вечеринке, их отношения просты и понятны, ведь взаимовыгодны.

Ники нужны деньги, а Саманте — секс. Но здесь в жизнь Ники врывается Хизер, которой интересны богатые любовники. Впервые парень не может контролировать себя. Он влюбляется. А это значит — заработку конец. Удастся ли ему найти работу и завоевать сердце Хизер?

С широко закрытыми глазами

Жена Билла решает перед Рождеством сообщить мужу, что думает о сексе с другим. Сначала Биллу это не нравится, но потом ему становится интересно. У него есть немало возможностей, но он не может изменить жене.

Однажды он попадает в странный клуб, в котором проходят анонимные оргии. Что из этого выйдет?

Знакомьтесь, Джо Блэк

Дух-Смерть делает паузу и знакомится с живыми. Он вселяется в тело недавно умершего юноши. А потом начинает предлагать сделки тем, кто скоро умрет. Дух-Смерть начинает свое путешествие к новым впечатлениям, но появляется нечто, что меняет его “жизнь”.

Непристойное предложение

Молодая пара уезжает в Лас-Вегас, ведь нужно улучшить финансовое положение. Однако они проиграют все в рулетке. Судьба дает им еще один шанс и знакомит с крупным финансистом.

Он говорит, что в этом мире купить можно все. А потому предлагает супругам сделку — девушка должна провести с финансистом ночь за миллион долларов.

Сегодня ты спишь со мной

Брак журналистки начинает угасать, и она не знает, что с этим делать. Однажды она встречает бывшего парня, который возвращает в ее жизнь волнение, радость и весь спектр эмоций. Теперь перед ней выбор: стабильная, но грустная супружеская жизнь, или непредсказуемая страсть.

Будка поцелуев (все части)

Эль Эванс и Ли Фин — лучшие друзья. Их мамы — лучшие подруги, а еще парень и девушка родились в один день, росли как близнецы. Эль влюбилась в старшего брата Ли, разбившего немало сердец в этой школе.

Она решает не рассказывать другу, что любит его брата. И это начинает рушить длительную дружбу.

Секс/Жизнь

Билли счастлива в браке, воспитывает детей. Но она часто вспоминает, какой была годы назад. Ей начинает не хватать драйва и страсти. Судьба сводит ее с бывшим парнем. И Билли заводит дневник, в котором описывает все, что делает с ним. Найдет ли этот дневник ее муж, и какую жизнь выберет героиня?

Нескромный наблюдатель

Миранда — гениальный хакер, в свободное от шпионажа и взломов время она наблюдает за Клео. Клео — элитная проститутка, которая живет в доме напротив. Клео просит соседку присмотреть за квартирой на время ее отъезда. Теперь Миранде приходится выходить на улицу. Так она знакомится с мужчиной, который меняет ее скрытную жизнь.

Сексуальная жизнь студенток

Первокурсницы живут вместе в общежитии. Несмотря на старательную учебу, в жизни девушек начинают происходить события, которые могут разрушить их будущую карьеру. Они чувствуют качели гормонов, поэтому их рассказы удивляют даже друг друга.

Двойка

В 1970-х годах в Нью-Йорке на пороге — сексуальная революция. В городе хаос и путаница. Главными героями сериала становятся те, кто продает свою любовь. Как развивалась профессия и индустрия в целом? Смотри в сериале.

Ты — воплощение порока

Молодая пара делает самые безбашенные идеи, которые придут в голову. Джимми и Гретчен познакомились на свадьбе друзей, где Джимми отчитывал невесту, а Гретчен пыталась украсть подарок молодоженов.

Они свободны, открыты и вспыльчивы, оба считают себя центрами Вселенной. Для таких людей становится тяжело строить крепкие и стабильные отношения.

Раньше мы рассказывали, почему в фильмах уменьшается количество интимных сцен.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.