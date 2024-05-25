Фильмы, от которых невозможно оторваться: подборка картин разных жанров

Что может быть лучше интересного фильма, который хочется пересматривать еще и еще? Если ты в поисках таких лент, Вікна позаботились о твоем настроении и собрали более 20 картин, которые сделают вечер! Смотри трейлеры и читай описания фильмов, от которых невозможно оторваться.

Фильмы, от которых невозможно оторваться: подборка лент

Мысль о тебе

Романтическая комедия 2024 года о тяжелой повседневной жизни Софи. На нее свалились семейные проблемы и куча других неурядиц. Она потеряла надежду на что-то хорошее в жизни. Но вдруг появляется человек, который полностью меняет ее жизнь.

Не прощай, а до свидания

Это история двух противоположностей — архитектора-трудоголика и страстной художницы. Их случайное знакомство в Перу навсегда изменит устоявшиеся взгляды.

Любовник леди Чаттерлей

Счастливый брак леди Констанс длился недолго. Лорд Чаттерлей остался жив, но тяжело ранен, поэтому их любовь стала скорее платонической. Женщина стала грустной и недовольной. Судьба дарит ей молодого егеря, который становится страстным любовником.

Пурпурные сердца

Кесси Салазар работает за копейки в ночном клубе. У девушки есть тайные увлечения, о которых никому ничего неизвестно. Она пишет песни втайне и мечтает стать певицей. Но из-за болезни вынуждена работать и экономить.

Кэсси предлагают нестандартный способ заработать — фиктивный брак. Чем закончится такая авантюра?

Последнее письмо от твоего любимого

Журналистка находит несколько любовных писем 1960-х годов. Она хочет раскрыть тайный любовный роман, но попадающаяся ей любовь становится настоящей помехой.

Великий уравнитель (три части)

Серия фильмов-боевиков Великий уравнитель рассказывает о бывшем оперативнике ЦРУ, который сам противостоит организованной преступности. Фильмы основаны на одноименном сериале.

Аутсайдеры

История борьбы команд Форда и Феррари. Она прошла в 1966 на гонке Ле-Мана. Обе команды пытаются создать прорывной автомобиль, но кому это удастся лучше?

Ловушка

Фотограф Крис Вашингтон встречается с красавицей Роуз, вскоре она решает познакомить парня с родителями. Родители во время знакомства ведут себя вежливо, однако непонятное поведение помощников по хозяйству пугает парня.

Бойфренд из будущего

Тим Лейк многого добился в своей жизни. Все прекрасно, однако он чувствует что-то странное — оказывается, он способен перемещаться во времени. Мужчина узнает все, что когда-то его интересовало. А также пытается “перепрожить” то, что пошло не по плану. Он хочет влюбить в себя ту, с которой когда-то ничего не вышло.

Шпионский мост

Триллер рассказывает нам историю Холодной войны между СССР и США. Над Свердловском сбивают американский разведывательный самолет, а пилота ловят. США требует обмена — пилота на шпиона Рудольфа Абеля.

Призрачная красота

Драма о работнике рекламного агентства и его трагедии. Коллеги пытаются помочь мужчине, но он превращается из талантливого руководителя в алкоголика. Сможет ли что-нибудь вернуть надежду в его жизнь?

Король Ричард

Фильм рассказывает нам историю о двух звездах тенниса — Сирене и Винус Уильямсе. Их отец — Ричард, всю жизнь готовил девушек к большому спорту. Через что пришлось пройти отцу и девушкам, чтобы стать признанными в мире?

Ледяной драйв

После обрушения в алмазной шахте длится поиск пострадавших. Под землей заканчивается кислород. Если за сутки не доставят оборудование — все погибнут. Дорога к шахте — оледеневшее озеро, которое начало таять. Удастся ли спасти людей?

Фаворитка

Исторический фильм об Анне Стюарт, у которой нет детей из-за депрессии, подагры и ожирения. Все ее 17 детей умерли либо во время родов, либо в раннем возрасте. Она назвала в честь умерших детей кроликов, живущих в ее комнате.

У Анны Стюарт есть фаворитка, которой мало внимания и подарков. Она стремится к большему. Война за испанское наследство продолжается. Неожиданная гостья разрушит планы всех.

Секретное досье

Это биографическая историческая драма о журналистах, которые опубликовали секретные документы о войне во Вьетнаме. Режиссером фильма стал Стивен Спилберг. Что произойдет с журналистами за публикацию? А с миром?

А вот еще несколько увлекательных фильмов для твоего вечера:

Сенсация

Лев

Легенды

Выживший

Анчартед: На картах не значится

Гнев человеческий

Аферистка

Достать ножи

Раньше мы рассказывали о новых фильмах и сериалах на Netflix.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.