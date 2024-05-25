Фільми, від яких неможливо відірватися: добірка стрічок різних жанрів

Що може бути краще цікавого фільму, який хочеться переглядати ще і ще? Якщо ти в пошуках саме таких стрічок, Вікна потурбувалися про твій настрій та зібрали понад 20 картин, які зроблять вечір! Дивися трейлери та читай описи фільмів, від яких неможливо відірватися.

Фільми, від яких неможливо відірватися: добірка стрічок

Думка про тебе

Романтична комедія 2024 року про тяжке буденне життя Софі. На неї звалилися сімейні проблеми та купа інших негараздів. Вона втратила надію на щось хороше в житті. Але тут з’являється чоловік, який змінює її життя.

Не прощавай, а до побачення

Це історія двох протилежностей — архітектора-трудоголіка та палкої художниці. Їхнє випадкове знайомство у Перу назавжди змінить усталені погляди.

Коханець леді Чаттерлей

Щасливий шлюб леді Констанс тривав недовго. Лорд Чаттерлей лишився живим, але важко пораненим, тож їхнє кохання стало радше платонічним. Жінка стала сумною і незадоволеною. Доля посилає їй молодого єгеря, який стає палким коханцем.

Пурпурові серця

Кессі Салазар працює за копійки в нічному клубі. Дівчина має таємні захоплення, про які нікому нічого невідомо. Вона пише пісні потай і мріє стати співачкою. Через хворобу — змушена працювати та економити.

Кессі пропонують нестандартний спосіб заробити — фіктивний шлюб. Чим закінчиться така авантюра?

Останній лист від твого коханого

Журналістка знаходить кілька любовних листів із 1960-х років. Вона хоче розкрити таємний любовний роман, та кохання, яке трапляється їй, стає на заваді.

Праведник (три частини)

Серія фільмів-бойовиків Праведник розповідає про колишнього оперативника ЦРУ, що самотужки протистоїть організованій злочинності. Фільми засновані на однойменному серіалі.

Аутсайдери

Історія боротьби команд Форда та Феррарі. Вона пройшла у 1966 році на гонці Ле-Мана. Обидві команди намагаються створити проривний автомобіль, але кому це вдасться краще?

Пастка

Фотограф Кріс Вашингтон зустрічається з красунею Роуз, невдовзі вона вирішує познайомити хлопця з батьками. Батьки під час знайомства поводяться ввічливо, проте незрозуміла поведінка помічників по господарству лякає хлопця.

Коханий з майбутнього

Тім Лейк багато чого досягнув у своєму житті. Усе чудово, проте він відчуває щось дивне — виявляється, що він здатен переміщатися в часі. Чоловік починає дізнаватися все, що колись його цікавило. А також — намагається “перепрожити” те, що пішло не за планом. Він хоче закохати в себе ту, з якою колись нічого не вийшло.

Міст шпигунів

Трилер розповідає нам історію Холодної війни між СРСР та США. Над Свердловськом збивають американський розвідувальний літак, а пілота ловлять. США вимагає обміну — пілота на шпигуна Рудольфа Абеля.

Прихована краса

Драма про працівника рекламного агентства та його трагедію. Колеги намагаються допомогти чоловіку, але він перетворюється з талановитого керівника на алкоголіка. Чи зможе щось повернути надію в його життя?

Король Річард: виховуючи чемпіонок

Фільм розповідає нам історію про двох зірок тенісу — Сирену та Вінус Вільямс. Їхній батько — Річард, все життя готував дівчат до великого спорту. Через що довелося пройти батькові та дівчатам, аби стати визнаними у світі?

Льодовий дрифт

Після обвалу в алмазній шахті триває пошук потерпілих. Під землею закінчується кисень. Якщо за добу не доставлять обладнання — всі загинуть. Дорога до шахти — зледеніле озеро, яке саме почало танути. Чи вдасться врятувати людей?

Фаворитка

Історичний фільм про Анну Стюарт, яка не має дітей через депресію, подагру та ожиріння. Всі її 17 дітей померли або під час пологів, або в ранньому віці. Вона назвала на честь померлих дітей кроликів, які живуть в її кімнаті.

В Анни Стюарт є фаворитка, якій мало уваги та подарунків. Вона прагне більшого. Війна за іспанський спадок триває. Несподівана гостя зруйнує плани всіх.

Секретне досьє

Це біографічна історична драма про журналістів, які опублікували секретні документи про війну у В’єтнамі. Режисером фільму став Стівен Спілберг. Що відбудеться з журналістами за публікацію? А зі світом?

А ось ще кілька захопливих фільмів для твого вечора:

Сенсація

Лев

Легенди

Легенда Г’ю Гласса

Незвідане

Гнів людський

Аферистка

Ножі наголо

Раніше ми розповідали про нові фільми та серіали на Netflix.

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