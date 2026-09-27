Стиль життя

Мамнезія: вчені знайшли справжню причину погіршення пам’яті у вагітних

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Вересня 2026, 16:00 3 хв.
Погіршення пам'яті у вагітних: науковці знайшли справжню причину
Фото Pexels

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