Мамнезія: вчені знайшли справжню причину погіршення пам’яті у вагітних

Забули, навіщо зайшли на кухню? Довго шукали ключі, які чомусь опинилися у ванній? Не можете підібрати просте слово під час розмови? Якщо ви при надії, не варто лякатися. Те, що в народі жартома називають вагітним мозком або мамнезію, виявилося цілком реальним біологічним процесом.

Науковці з’ясували, що причина цієї тимчасової забудькуватості криється не у втомі чи стресі, а в гормональних гойдалках. Зокрема, у стабільно високому рівні естрогену, який супроводжує жінку аж до самих пологів. Про це пише Reuters.

Вагітність не знижує інтелект

Одразу заспокоїмо майбутніх мам: ви не стали менш розумними. Доктор Янлінь Хе, один із керівників дослідження та директор лабораторії в Біомедичному дослідному центрі Пеннінгтона, наголошує:

Важливо розуміти, що вагітність просто не здатна зробити людину дурнішою. Зниження когнітивних функцій не є загальним. Ці ефекти дуже точкові і стосуються лише специфічних завдань, пов’язаних із пам’яттю.

За статистикою, на яку посилається доктор Чжен Сунь з Медичного коледжу Бейлора, близько 80% жінок фіксують у себе подібний туман у голові.

Найчастіше це проявляється на пізніх термінах і може тривати певний час після народження малюка. Забуті імена, плутанина в датах чи втрата нитки розмови — це не ознака хвороби, хоча, звісно, такі ситуації можуть трохи бити по самооцінці.

Як гормони ламають пам’ять: що дізналися вчені

Нове дослідження, результати якого нещодавно опублікували в авторитетному журналі Science Bulletin, детально пояснює механізм мамнезії. Уся справа в тому, як гормони впливають на зв’язок між двома ключовими відділами нашого мозку.

Естроген — головний диригент вагітності. Його рівень поступово зростає, досягаючи свого піку в третьому триместрі. Дослідники виявили, що цей гормон починає надто сильно стимулювати нейрони в гіпоталамусі (це наш своєрідний центр управління).

Гіпоталамус, отримавши таку потужну гормональну дозу, починає відправляти гальмівні сигнали до гіпокампа — зони мозку, яка безпосередньо відповідає за формування спогадів. Тобто, грубо кажучи, естроген тимчасово приглушує ту частину мозку, яка мала б запам’ятати, куди ви поклали телефон.

Від мишей до людей

Щоб довести цю гіпотезу, команда вчених спочатку провела ювелірну роботу з лабораторними мишами. Тваринам штучно підняли рівень естрогену до показників, характерних для вагітності. У результаті миші почали плутатися в просторі та гірше розпізнавати предмети.

Але як тільки вчені генетично вимкнули рецептори естрогену в їхньому мозку, пам’ять тварин повністю відновилася, попри високий рівень гормонів.

Щоб перевірити, чи працює це так само у людей, науковці залучили 70 жінок. Частина з них були на різних термінах вагітності, інші — ні.

Жінки проходили тести на короткочасну, довгострокову та робочу пам’ять. Результати повністю збіглися з експериментами на тваринах: найнижчі бали в тестах на запам’ятовування показали ті жінки, чиї аналізи фіксували найвищий рівень циркулюючого естрогену (переважно на пізніх термінах).

Тож наступного разу, коли ти забула, про що хотіла розповісти подрузі, просто згадай: це не твоя провина. Це твій гіпоталамус трохи захопився підготовкою до материнства. І головне — після пологів твоя пам’ять обов’язково повернеться до норми.

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