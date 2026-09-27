Мамнезия: ученые обнаружили истинную причину ухудшения памяти у беременных

Забыли, зачем зашли на кухню? Долго искали ключи, которые почему-то оказались в ванной? Не можете подобрать простое слово во время разговора? Если вы в положении, не стоит пугаться. То, что в народе шутливо называют беременным мозгом или мамнезией, оказалось вполне реальным биологическим процессом.

Ученые выяснили, что причина этой временной забывчивости кроется не в усталости или стрессе, а в гормональных качелях. В частности, в стабильно высоком уровне эстрогена, который сопровождает женщину вплоть до самых родов. Об этом пишет Reuters.

Беременность не снижает интеллект

Сразу успокоим будущих мам: ты не стала менее умной. Доктор Янлинь Хе, один из руководителей исследования и директор лаборатории в Биомедицинском исследовательском центре Пеннингтона, подчеркивает:

Важно понимать, что беременность просто не способна сделать человека глупее. Снижение когнитивных функций не является общим. Эти эффекты очень точечные и касаются лишь специфических задач, связанных с памятью.

По статистике, на которую ссылается доктор Чжэн Сунь из Медицинского колледжа Бейлора, около 80% женщин отмечают у себя подобный туман в голове.

Чаще всего это проявляется на поздних сроках и может продолжаться некоторое время после рождения малыша. Забытые имена, путаница в датах или потеря нити разговора — это не признак болезни, хотя, конечно, такие ситуации могут немного ударить по самооценке.

Как гормоны нарушают память: что узнали ученые

Новое исследование, результаты которого недавно опубликовали в авторитетном журнале Science Bulletin, подробно объясняет механизм мамнезии. Все дело в том, как гормоны влияют на связь между двумя ключевыми отделами нашего мозга.

Эстроген — главный дирижер беременности. Его уровень постепенно растет, достигая своего пика в третьем триместре. Исследователи обнаружили, что этот гормон начинает слишком сильно стимулировать нейроны в гипоталамусе (это наш своеобразный центр управления).

Гипоталамус, получив такую мощную гормональную дозу, начинает отправлять тормозные сигналы к гиппокампу — зоне мозга, которая непосредственно отвечает за формирование воспоминаний. То есть, грубо говоря, эстроген временно приглушает ту часть мозга, которая должна была запомнить, куда вы положили телефон.

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От мышей до людей

Чтобы доказать эту гипотезу, команда ученых сначала провела ювелирную работу с лабораторными мышами. Животным искусственно повысили уровень эстрогена до показателей, характерных для беременности. В результате мыши начали путаться в пространстве и хуже распознавать предметы.

Но как только ученые генетически отключили рецепторы эстрогена в их мозге, память животных полностью восстановилась, несмотря на высокий уровень гормонов.

Чтобы проверить, работает ли это так же у людей, ученые привлекли 70 женщин. Часть из них находилась на разных сроках беременности, остальные — нет.

Женщины проходили тесты на кратковременную, долговременную и рабочую память. Результаты полностью совпали с экспериментами на животных: самые низкие баллы в тестах на запоминание показали те женщины, чьи анализы фиксировали самый высокий уровень циркулирующего эстрогена (преимущественно на поздних сроках).

Так что в следующий раз, когда ты забудешь, о чем хотела рассказать подруге, просто вспомни: это не твоя вина. Это твой гипоталамус немного увлекся подготовкой к материнству. И главное — после родов твоя память обязательно вернется к норме.

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