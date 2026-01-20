7000 грн щомісяця на дитину до року: як батькам виплачуватимуть кошти

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який суттєво змінює систему державної підтримки сімей із дітьми.

Головними нововведеннями стали збільшення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 000 грн та запровадження додаткової щомісячної виплати у розмірі 7 000 грн — деталі читай в матеріалі.

Мінсоцполітики пояснює про виплати для новонароджених

Перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець повідомила, що для батьків, чиї діти з’явилися на світ з початку цього року, передбачено новий алгоритм виплат. Одноразова допомога — сума зросла до 50 000 грн. На відміну від попередніх років, тепер уся сума виплачується одним платежем одразу після народження.

Крім того, запроваджено щомісячну виплату у розмірі 7 000 грн, яка нараховується до моменту, поки дитині не виповниться один рік. Ці кошти призначені для придбання товарів першої потреби для немовляти. Заяву на отримання цих коштів можна подати протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Читати на тему Як оформити 50000 грн при народженні дитини та 7000 грн щомісяця: поради для батьків Як подати заявку на оформлення виплат після народження дитини у 2026 році?

Важливо щодо термінів для “минулорічних” дітей: Якщо дитині виповнився рік у січні 2026 року, батьки мають право на одну виплату (7 000 грн). Якщо рік виповнюється у лютому — на дві виплати (за січень та лютий) і так далі.

Заяву на ці кошти наразі потрібно подати до кінця місяця, наступного за місяцем народження дитини, проте Мінсоцполітики планує продовжити цей термін до трьох місяців.

Після того, як дитині виповниться один рік, батьки можуть скористатися програмою єЯсла. Вона передбачає щомісячну виплату у розмірі 8 000 грн за умови, що мати або законний представник дитини вийшли на роботу на повний робочий день.

На що можна витратити кошти єЯсла:

Оплата приватних дитячих садочків.

Харчування у комунальних садочках.

Оплата послуг няні.

Дитячі гуртки та секції.

Кожна родина має змогу отримати належну підтримку максимально швидко та без зайвої бюрократії.

Раніше ми писали, що треба знати про Пакунок малюка 2026 — читай в матеріалі, що змінилось у послузі цього року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!