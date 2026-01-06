Як оформити 50000 грн при народженні дитини та 7000 грн щомісяця: поради для батьків

З січня 2026 року вже почали нараховувати виплати при народженні дитини у розмірі 50000 гривень одноразово, а також 7000 грн щомісяця.

Читай у матеріалі, як оформити кожну виплату на дитину в Україні та які документи треба мати.

Як оформити 50000 грн на дитину: що для цього потрібно

Як оформити 50000 гривень на дитину до року онлайн

Для того, щоб оформити виплати на дитину, слід:

Зареєструватися або авторизуватися у застосунку Дія або на сайті diia.gov.ua; Заповнити онлайн-форму та обрати додаткові послуги, які ти плануєш замовити; Засвідчити особи електронним підписом.

Зауважимо, що другому з батьків необхідно підтвердити заяву своїм е-підписом, у випадку, якщо батьки не перебувають в офіційному шлюбі, батьки мають різні прізвища, а також тоді, коли допомогу при народженні отримуватиме матір, а заяву подає батько, чи навпаки.

Заяву про народження буде надіслано автоматично до обраного відділу ДРАЦС. Щойно свідоцтво про народження буде готове, ти отримаєш листа на електронну пошту.

Як оформити виплати 50000 гривень на дитину офлайн

Щоб подати заявку на кошти офлайн, слід дотримуватися цієї інструкції:

Звернися до адміністратора послуги єМалятко у пологовому або до відділення ЦНАПу чи ДРАГСу. При собі мають бути оригінали паспортів обох документів та номер медичного висновку про народження дитини. Якщо його немає, то мають видати медичне свідоцтво старого зразка (форма 103/о). Під час заповнення заяви, потрібні обоє батьків, якщо вони не перебувають в офіційному шлюбі, або ж мають різні прізвища чи нотаріальну посвідчені довіреність та згоду від відсутнього з батьків на присвоєння прізвища дитині.

Крім паспортів, також є документи, які варто взяти з собою:

ідентифікаційні номери обох батьків (за наявності);

дані зі свідоцтва про шлюб (дата, місце та орган, що уклав шлюб);

унікальний номер запису в реєстрі хоча б одного з батьків (для присвоєння УНЗР дитині);

номер банківського рахунку у форматі IBAN на який надходитиме допомога.

Також зауважимо, що є кілька причин, за яких ти не зможеш оформити гроші на дитину:

у дитини вже є свідоцтво про народження;

у пологовому будинку видали медичне свідоцтво про народження старого зразка (форма 103/о) — лише у випадку оформлення послуги онлайн;

у випадку оформлення послуги онлайн; дитина народилася поза лікувальним закладом або за межами України;

один із батьків має громадянство іншої країни;

шлюб між батьком і матір’ю укладено в іншій країні.

Як оформити 7000 грн на дитину до пологів

Крім цих соціальних виплат також встановлюється допологова допомога вагітним незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину. Зауважимо, що 100% середньомісячного грошового забезпечення передбачено для військовослужбовців, поліцейських, а також інших спеціальних категорій.

Цей вид виплати виплачується протягом 70 днів до пологів та 56 днів — після них, однак у випадку ускладнених пологах чи народженні двійні або трійні, термін продовжується теж до 70 діб.

Водночас жінки, що постраждали від аварії ЧАЕС, виплачуватимуться кошти протягом 180 днів. Щоб отримати гроші, жінка може піти до відділення ПФУ з такими документами:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

довідка ОК-5 (можна замовити в Дії або одразу на прийомі в ПФУ);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Раніше загальна сума виплати становила 41280 грн і лише 10320 з них виплачувалися одразу. Інша сума розбивалася на 26 місяців, і допомога становила 860 грн. Відтепер одноразова допомога при народженні дитини становить 50000 гривень, а її нарахування відбувається одразу після пологів. На картку гроші надійдуть протягом 30-45 днів.

Водночас кратно зросла і щомісячна допомога — відтепер кожного місця будуть зарахування у розмірі 7000 грн. Ця сума гарантовано надаватиметься допоки дитині не виповниться рік.

Після цього варто зробити вибір: або дорослий йде на роботу та буде отримувати по 8 тисяч від держави у межах програми єЯсла, або лишитись надалі у декреті та виховувати маля допоки йому не виповниться три роки — у такому випадку на картку надходитимуть ті самі 7000 гривень.

