Шлях батьківства: в Україні запустили програму для виховання дітей

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України разом з партнерами запустило національну програму Шлях батьківства, спрямовану на надання знань і навичок українцям щодо виховання та розвитку дітей віком від 0 до 6 років.

Шлях батьківства: програма, що допоможе у вихованні дітей

Програма реалізується Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за підтримки Європейського Союзу та ЮНІСЕФ. За даними дослідження ЮНІСЕФ, 67% українців відчувають потребу в додаткових батьківських знаннях, а 86% підтримують створення такої національної ініціативи.

Програма вписується в Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, затверджену урядом, і спрямована на підвищення спроможності сімей доглядати за дітьми в безпечному середовищі.

Платформа пропонує доказову та доступну інформацію про планування вагітності, годування, купання, сон і розвиток дитини. Матеріали доступні на YouTube-каналі та в соціальних мережах Шлях батьківства, де експерти відповідають на поширені запитання батьків. Програма акцентує увагу на реальному досвіді батьків, включаючи сумніви, помилки та перемоги, без осуду чи тиску, щоб зробити батьківство радісним навіть у складні часи, зокрема під час війни.

Перша заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець зазначила:

Щоб підтримати дітей, потрібно насамперед підтримати їхніх батьків… Саме тому держава спрямовує зусилля на вдосконалення законодавства, розвиток сучасних сервісів для родин із дітьми та впровадження освітніх ініціатив, що допомагають батькам.

Керівниця Координаційного центру Ірина Тулякова підкреслила, що в межах реалізації однієї з цілей програми є підвищення спроможності сімей доглядати за дітьми.

Заступниця представника ЮНІСЕФ в Україні Шаміза Абдулла додала:

Бути батьком чи матір’ю нелегко, особливо під час війни. Підтримуючи батьків та опікунів, ми допомагаємо їм забезпечити дітям найкращий старт у житті.

Цільова аудиторія програми — батьки та опікуни дітей раннього віку, які шукають універсальні рекомендації від фахівців. Участь можлива через перегляд відеоматеріалів на платформі, без необхідності реєстрації. Ініціатива покликана доповнити реформу системи догляду за дітьми та сприяти дружній до сім’ї політиці в Україні.

Програма «Шлях батьківства» стає важливим кроком у підтримці сімей в умовах викликів, спричинених війною, і сприяє формуванню спільного бачення державної підтримки батьківства.

