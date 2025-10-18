Без страху про найстрашніше: як говорити з дітьми про насильство в новинах

Насильство і страх стали частиною життя українських дітей. Жорстокий контент, пов’язаний з війною, щодня можна побачити на екранах телевізорів та в соцмережах. Дедалі частіше погані новини виштовхують добрі та приємні звістки.

Велика кількість негативного контенту, з одного боку, стало нормою. Та речі, які трапляються з нами, іноді важко пояснити: чому гинуть люди, чому будинки перетворюються на груду каміння, чому доводиться годинами сидіти без світла.

Батьки можуть почуватися дезорієнтованими. Але їхня задача — пояснити дітям причини, а іноді повідомляти погані новини.

Як говорити з дітьми про насильство та навчитися повідомляти про негативне без страху та паніки? Вікна-новини запитали у психологині ГО ЦПД Конфіденс, психологині-консультантки в методі Позитивної психотерапії, хібукі-терапевтки Юлії Лазаренко.

Як говорити з дітьми про погані новини: поради психолога

Діти самі по собі дуже вразливі. Тому, почувши про якісь погані новини (обстріли, втрати, окупацію тощо), їхнє відчуття безпеки може змінитися. Відчуття стабільності може похитнутися, а внутрішній спокій — порушитися.

Втім, діти мають знати, що світ не завжди буває безпечним. То як пояснити насильство та страшні новини? Ось кілька порад:

Спершу варто подбати про свій власний психологічний стан. Діти зчитують емоції не зі слів, а з тону, погляду, жестів. Пам’ятай, якщо дорослий стабільний, то дитина відчуває опору.

Говори чесно і відкрито, але дозуй інформацію. Якщо дитині не пояснити чогось, вона домислить сама, часто у ще страшніший спосіб. Тому говори з дітьми спокійно, короткими фразами, використовуй доступні та зрозумілі слова.

Уникай деталей, які лякають. Не варто показувати фото чи відео насильства. Достатньо простих, правдивих слів: “Так, іде війна. Іноді бувають атаки, вибухи. Але зараз ми у безпеці”.

Підтримуй тілесно. Доторки, обійми — все це стабілізує дитячу нервову систему краще, ніж будь-які слова.

Дозволь дитячим почуттям бути. Якщо дитина плаче, злиться, або мовчить — це нормально. Іноді досить обійняти й сказати: “Я поруч”.

Наголошуй на безпеці. Розкажи дитині, що є люди, які допомагають і захищають — це військові, рятувальники, лікарі. Це повертає відчуття контролю.

Поясни дитині, що ви будете робити далі. Конкретика завжди знижує тривогу і надає відчуття контролю ситуації.

Наприклад, можна сказати: “Наразі ми залишаємось вдома. Але як тільки буде небезпека, ми спустимося в укриття. Я буду завжди поруч з тобою”.

Завжди повертай увагу до “життя”. Після розмови зроби щось звичне та знайоме — приготуй чай зі смаколиком, намалюй малюнок, подивися мультфільм, пограй в улюблену гру. Це повертає дитині відчуття “нормального життя”.

Головне, не намагайся удавати, що нічого не сталося. Дитині не потрібна ідеальна правда, їй потрібна емоційна безпека від дорослого.

Ці прості поради допоможуть дитині спокійно та без зайвих тривог прийняти будні війни, наповнені страхом та переживаннями. Але пам’ятай: спочатку маску одягають на себе, а вже потім на дитину. Тож дбай про себе і свій психічний стан не менше, ніж переживаєш за малечу.

В умовах війни зброя стала ближчою до дітей, адже майже в кожній родині є військовослужбовці. Тож важливо, аби вони знали про правила безпеки. Ми розпитали психологів, як говорити з дітьми про зброю.

