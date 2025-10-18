Без страха о самом страшном: как говорить с детьми о насилии в новостях

Насилие и страх стали частью жизни украинских детей. Жестокий контент, связанный с войной, каждый день можно увидеть на экранах телевизоров и в соцсетях. Все чаще плохие новости выталкивают хорошие и приятные известия.

Большое количество отрицательного контента, с одной стороны, стало нормой. Но случающиеся с нами вещи иногда трудно объяснить: почему гибнут люди, почему дома превращаются в груду камней, почему приходится часами сидеть без света.

Родители могут чувствовать себя дезориентированными. Но их задача объяснить детям причины, а иногда сообщать плохие новости.

Как говорить с детьми о насилии и научиться сообщать о негативном без страха и паники? Вікна-новини спросили у психолого ГО ЦПД Конфіденс, психолога-консультанта в методе Позитивной психотерапии, хибуки-терапевта Юлии Лазаренко.

Как говорить с детьми о плохих новостях: советы психолога

Дети сами по себе очень уязвимы. Поэтому, услышав какие-то плохие новости (обстрелы, потери, оккупацию и т.п.), их ощущение безопасности может измениться. Ощущение стабильности может пошатнуться, а внутреннее спокойствие — нарушиться.

Впрочем, дети должны знать, что мир не всегда безопасен. Как объяснить насилие и страшные новости? Вот несколько советов:

Сначала стоит позаботиться о своем собственном психологическом состоянии. Дети считывают эмоции не со слов, а с тона, взгляда, жестов. Помни, если взрослый стабилен, то ребенок чувствует сопротивление.

Говори честно и открыто, но дозируй информацию. Если ребенку не объяснить чего-то, он домыслит сам, часто еще более страшным способом. Поэтому говори с детьми спокойно, краткими фразами, используй доступные и понятные слова.

Избегай пугающих деталей. Не стоит показывать фото или видео насилия. Достаточно простых, правдивых слов: “Да, идет война. Иногда бывают атаки, взрывы. Но сейчас мы в безопасности”.

Поддерживай телесно. Прикосновения, объятия — все это стабилизирует детскую нервную систему лучше, чем любые слова.

Позволь детским чувством быть. Если ребенок плачет, злится или молчит — это нормально. Иногда достаточно обнять и сказать: “Я рядом”.

Подчеркивай безопасность. Расскажи ребенку, что есть люди, которые помогают и защищают — это военные, спасатели, врачи. Это возвращает чувство контроля.

Объясни ребенку, что вы будете делать дальше. Конкретика всегда снижает тревогу и дает ощущение контроля ситуации.

Например, можно сказать: “Сейчас мы остаемся дома. Но как только будет опасность, мы спустимся в укрытие. Я буду всегда рядом с тобой”.

Всегда обращай внимание на “жизнь”. После разговора сделай что-нибудь привычное и знакомое — приготовь чай со вкусностями, нарисуй рисунок, посмотри мультфильм, поиграй в любимую игру. Это возвращает ребенку чувство “нормальной жизни”.

Главное, не пытайся делать вид, что ничего не произошло. Ребенку не нужна идеальная правда, ему нужна эмоциональная безопасность от взрослого.

Эти простые советы помогут ребенку спокойно и без лишних тревог принять будни войны, наполненные страхом и переживаниями. Но помни: сначала маску одевают на себя, а потом на ребенка. Поэтому заботься о себе и своем психическом состоянии не меньше, чем переживаешь за детей.

В условиях войны оружие стало ближе к детям, ведь почти в каждой семье есть военнослужащие. Поэтому важно, чтобы они знали о правилах безопасности. Мы расспросили психологов, как говорить с детьми об оружии.

