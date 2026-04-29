Без фраз “Время все вылечит” и “Ничего страшного”. Как общаться с людьми, которые пережили плен

24 апреля 2026 года Украина в очередной раз совершила обмен военнопленными, из России домой вернулись 193 наших соотечественника.

Основательница и психолог общественной организации Вільний вибір Татьяна Руденко на YouTube канале Ти як? пообщалась с военнослужащим и освобожденным из плена Даниилом Кравцом о том, как общаться с человеком после плена.

О плене

— Плен — это уникальный опыт для всех. Нет двух одинаковых случаев. Я встретил очень много классных людей и очень много плохих людей. Попробовал на себе все методы пыток, наиболее распространенные, — вспоминает те времена Дмитрий Кравец.

Россия использует военнопленных для:

деморализации;

мести;

получения дополнительной информации;

запугивания;

подрыва боевого духа украинских защитников и защитниц.

Плен и пытки — это российская тактика ведения войны. Пленных держат в нечеловеческих условиях, к ним применяют различного вида пытки.

Для человека пребывание в плену связано с тотальным контролем над его жизнью и отсутствием возможности себя защитить, что само по себе очень опасно.

Первое, чего хотелось после возвращения

Дмитрий вспоминает, что хотелось поговорить с родными и еще больше — увидеть их. После плена он видит много негативных изменений в себе. Например, это состояние неопределенности, потеря решимости, страх банальных вещей, например, зайти к кому-то в кабинет.

После возвращения из плена у ветерана/ветеранки может:

потеряться ощущение базового доверия к миру и другим людям;

нарушиться вера в себя;

возникнуть ощущение одиночества, беспомощности;

возникнуть ощущение искривления временных границ;

появиться чрезмерная чувствительность к собственным границам или же наоборот, ветераны могут их вообще не чувствовать.

Стоит понимать, что люди, пережившие пытки, долгое время могут иметь ощущение абсолютной уязвимости и незащищенности.

Какие изменения испытывают люди после освобождения из плена

— Сначала начинают вылезать негативные моменты: агрессия, злость, закрытость. Чуть позже начинают появляться положительные эмоции, — рассказывает военный.

Кроме физических повреждений от жестокого обращения, освобожденные из плена могут иметь ряд психологических трудностей, например:

симптомы депрессии;

тревожность;

чрезмерный страх смерти;

панические атаки;

ПТСР.

У людей, переживших травматические события, могут развиваться проблемы с памятью и вниманием, амнезия, склонность к нанесению себе вреда, суицидальные мысли.

Они могут злоупотреблять психоактивными веществами, чтобы избежать травматических воспоминаний. Имеют трудности с регуляцией эмоций, болезненные воспоминания, ночные кошмары и прочее.

Как общаться с человеком после плена

Очень важно внимательно и с уважением относиться к психологическим и телесным границам ветерана, к его временным границам. Если человек пытается игнорировать проявления физической боли, которая является следствием пребывания в плену — нельзя это поддерживать.

Не стоит абсолютно героизировать ветерана, ведь это может привести к тому, что человек, который на самом деле совсем не чувствует себя героем, будет замыкаться в себе и отдаляться.

Так же не стоит жалеть, поскольку отношение к человеку, исключительно как к жертве, угнетает еще больше.

Стоит помнить, что сочувствие и жалость — это совершенно разные вещи.

Также при общении с человеком, который вернулся из плена нельзя:

обесценивать то, что он пережил;

давать нереалистичные надежды;

спрашивать о травматическом опыте, (если это не обусловлено профессиональной необходимостью или инициативой самого человека);

задавать ему провокационные вопросы.

Спрашивай, только если видишь, что общение может сделать комфортнее. Больше общайся о настоящем.

Какие фразы нельзя говорить людям, вернувшимся из плена

При общении с человеком, вернувшимся из российского плена стоит запомнить фразы, которые нельзя говорить.

Ничего страшного. Забудь. Время все вылечит. Ты забудешь. Психолог сделает так, что ты этого больше не вспомнишь.

https://www.youtube.com/watch?v=Du1gy35EvAc&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D1%8F%D0%BA%3F

