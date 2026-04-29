Без фраз “Время все вылечит” и “Ничего страшного”. Как общаться с людьми, которые пережили плен

24 апреля 2026 года Украина в очередной раз совершила обмен военнопленными, из России домой вернулись 193 наших соотечественника.
Основательница и психолог общественной организации Вільний вибір Татьяна Руденко на YouTube канале Ти як? пообщалась с военнослужащим и освобожденным из плена Даниилом Кравцом о том, как общаться с человеком после плена.
О плене
— Плен — это уникальный опыт для всех. Нет двух одинаковых случаев. Я встретил очень много классных людей и очень много плохих людей. Попробовал на себе все методы пыток, наиболее распространенные, — вспоминает те времена Дмитрий Кравец.
Россия использует военнопленных для:
- деморализации;
- мести;
- получения дополнительной информации;
- запугивания;
- подрыва боевого духа украинских защитников и защитниц.
Плен и пытки — это российская тактика ведения войны. Пленных держат в нечеловеческих условиях, к ним применяют различного вида пытки.
Для человека пребывание в плену связано с тотальным контролем над его жизнью и отсутствием возможности себя защитить, что само по себе очень опасно.
Первое, чего хотелось после возвращения
Дмитрий вспоминает, что хотелось поговорить с родными и еще больше — увидеть их. После плена он видит много негативных изменений в себе. Например, это состояние неопределенности, потеря решимости, страх банальных вещей, например, зайти к кому-то в кабинет.
После возвращения из плена у ветерана/ветеранки может:
- потеряться ощущение базового доверия к миру и другим людям;
- нарушиться вера в себя;
- возникнуть ощущение одиночества, беспомощности;
- возникнуть ощущение искривления временных границ;
- появиться чрезмерная чувствительность к собственным границам или же наоборот, ветераны могут их вообще не чувствовать.
Стоит понимать, что люди, пережившие пытки, долгое время могут иметь ощущение абсолютной уязвимости и незащищенности.
Какие изменения испытывают люди после освобождения из плена
— Сначала начинают вылезать негативные моменты: агрессия, злость, закрытость. Чуть позже начинают появляться положительные эмоции, — рассказывает военный.
Кроме физических повреждений от жестокого обращения, освобожденные из плена могут иметь ряд психологических трудностей, например:
- симптомы депрессии;
- тревожность;
- чрезмерный страх смерти;
- панические атаки;
- ПТСР.
У людей, переживших травматические события, могут развиваться проблемы с памятью и вниманием, амнезия, склонность к нанесению себе вреда, суицидальные мысли.
Они могут злоупотреблять психоактивными веществами, чтобы избежать травматических воспоминаний. Имеют трудности с регуляцией эмоций, болезненные воспоминания, ночные кошмары и прочее.
Как общаться с человеком после плена
Очень важно внимательно и с уважением относиться к психологическим и телесным границам ветерана, к его временным границам. Если человек пытается игнорировать проявления физической боли, которая является следствием пребывания в плену — нельзя это поддерживать.
Не стоит абсолютно героизировать ветерана, ведь это может привести к тому, что человек, который на самом деле совсем не чувствует себя героем, будет замыкаться в себе и отдаляться.
Так же не стоит жалеть, поскольку отношение к человеку, исключительно как к жертве, угнетает еще больше.
Стоит помнить, что сочувствие и жалость — это совершенно разные вещи.
Также при общении с человеком, который вернулся из плена нельзя:
- обесценивать то, что он пережил;
- давать нереалистичные надежды;
- спрашивать о травматическом опыте, (если это не обусловлено профессиональной необходимостью или инициативой самого человека);
- задавать ему провокационные вопросы.
Спрашивай, только если видишь, что общение может сделать комфортнее. Больше общайся о настоящем.
Какие фразы нельзя говорить людям, вернувшимся из плена
При общении с человеком, вернувшимся из российского плена стоит запомнить фразы, которые нельзя говорить.
- Ничего страшного.
- Забудь.
- Время все вылечит.
- Ты забудешь.
- Психолог сделает так, что ты этого больше не вспомнишь.
