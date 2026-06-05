Чем закончился сериал Пацаны: что произошло в финале и будет ли продолжение сериала

Если тебе не терпится узнать подробности — готовься к спойлерам и узнай, поставлена ли в истории окончательная точка и чем закончился сериал Пацаны.

Чем закончился сериал Пацаны

Последний эпизод Пацанов расставил все точки над i, показав, кто выжил, кто погиб и какое будущее ждало ключевых персонажей.

Судьба Хоумлендера завершилась там, где он всегда мечтал править миром, — в Белом доме. Но вместо триумфа его ждало падение: Кимико лишила супергероя сил, а Билли Бутчер собственноручно расправился со своим главным врагом прямо в прямом эфире.

Впрочем, победа не принесла Бутчеру покоя. Одержимый идеей навсегда избавить мир от Семёрки, он решил выпустить смертельный вирус по всей планете. В последний момент его остановил Хьюи. Осознав, что зашёл слишком далеко, Бутчер погиб на руках друга, а позже был похоронен рядом с Беккой — женщиной, ради которой когда-то начал свою войну.

Для остальных героев история закончилась гораздо светлее. Молоко Матери наконец вернулся к семье и получил шанс на нормальную жизнь. Кимико, пережившая бесконечные эксперименты, побеги и потери, уехала во Францию, где начала всё с чистого листа.

Хьюи отказался от карьеры и вместе с Энни Дженьюари решил строить спокойное будущее. Более того, в финале становится известно, что пара ждёт ребёнка, которого они хотят назвать Робин — в память о девушке, с чьей гибели когда-то началась вся история сериала.

Не забыли сценаристы и о героях Поколения V. Мари Моро, Эмма и Джордан помогают спасти людей от корпорации Vought и исчезают в неизвестном направлении, отправляясь в Канаду. Их дальнейшая судьба остаётся загадкой.

Самым загадочным персонажем финала оказался Солдатик. После событий предпоследней серии его снова погрузили в криосон, и сериал так и не показал, что произошло с ним дальше. Однако прощаться с героем рано: именно он станет одной из центральных фигур будущего приквела Восхождение Vought, который продолжит расширять вселенную Пацанов уже после завершения основной истории.

Финал пятого сезона всё же завершил историю Пацанов, но создатели оставили небольшой сюрприз для самых терпеливых зрителей.

Посреди титров появляется специальный монтаж с кадрами и фотографиями команды, работавшей над сериалом, — это скорее прощание с проектом, чем намёк на новые события.

Окончательно ли закончились Пацаны

Шестого сезона Пацанов не будет: пятая часть официально стала последней для истории Бутчера, Хоумлендера и других героев.

Однако сама вселенная The Boys продолжит жить. Уже готовится приквел «Восхождение Vought», события которого развернутся в 1950-х годах и расскажут о становлении корпорации Vought, а главными героями станут Солдатик и молодая Клара Воут, позже известная как Штормфронт.

Премьера ожидается в 2027 году.

Кроме того, в разработке остаётся спин-офф The Boys: Mexico с участием Диего Луны и Гаэля Гарсии Берналя, хотя о проекте пока известно совсем немного.

Так что история Пацанов закончилась, но её мир ещё далёк от финала.

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