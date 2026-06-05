Стиль життя Шоу-біз

Чим закінчився серіал Хлопаки: що сталося у фіналі та чи буде продовження серіалу

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Червня 2026, 18:00 3 хв.
чим закінчився серіал хлопаки
Фото IMDb

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