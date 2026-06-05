Чим закінчився серіал Хлопаки: що сталося у фіналі та чи буде продовження серіалу

Фінал Хлопаків виявився таким самим жорстоким і шаленим, як і весь серіал.
Якщо тобі не терпиться дізнатися деталі — готуйся до спойлерів і дізнайся, чи поставлена в історії остаточна крапка.
Чим закінчився серіал Хлопаки
Останній епізод Хлопаків розставив усі крапки над і, показавши, хто вижив, хто загинув і яке майбутнє чекало на ключових персонажів.
Доля Гоумлендера завершилася там, де він завжди мріяв правити світом, — у Білому домі. Але замість тріумфу на нього чекало падіння: Кіміко позбавила супергероя сил, а Біллі Бутчер власноруч розправився зі своїм головним ворогом просто в прямому ефірі.
Втім, перемога не принесла Бутчеру спокою. Одержимий ідеєю назавжди позбавити світ від супів, він вирішив випустити смертельний вірус по всій планеті. В останню мить його зупинив Г’юї. Усвідомивши, що зайшов надто далеко, Бутчер загинув на руках друга, а згодом був похований поруч із Беккою — жінкою, заради якої колись розпочав свою війну.
Для решти героїв історія завершилася значно світліше. Материнське Молоко нарешті повернувся до родини й отримав шанс на нормальне життя.
Кіміко, яка пережила нескінченні експерименти, втечі та втрати, поїхала до Франції, де почала все з чистого аркуша.
Г’юї відмовився від кар’єри в новому Бюро у справах супів і разом з Енні Дженьюарі вирішив будувати спокійне майбутнє. Ба більше, у фіналі стає відомо, що пара чекає на дитину, яку вони хочуть назвати Робін — на згадку про дівчину, з чиєї загибелі колись почалася вся історія серіалу.
Не забули сценаристи й про героїв Покоління V. Марі Моро, Емма та Джордан допомагають врятувати людей від корпорації Vought і зникають у невідомому напрямку, вирушаючи до Канади. Їхня подальша доля залишається загадкою.
Найзагадковішим персонажем фіналу виявився Солдатик. Після подій передостанньої серії його знову занурили в кріосон, і серіал так і не показав, що сталося з ним далі. Проте прощатися з героєм зарано: саме він стане однією з центральних фігур майбутнього приквелу Vought Rising, який продовжить розширювати всесвіт Хлопаків уже після завершення основної історії.
Фінал п’ятого сезону все ж завершив історію Хлопаків, але творці залишили невеликий сюрприз для найтерплячіших глядачів.
Посеред титрів з’являється спеціальний монтаж із кадрами та фотографіями команди, яка працювала над серіалом, — це радше прощання з проєктом, ніж натяк на нові події.
Чи остаточно закінчилися Хлопаки
Шостого сезону Хлопаків не буде: п’ята частина офіційно стала останньою для історії Бутчера, Гоумлендера та інших героїв.
Однак сам всесвіт The Boys продовжить жити. Уже готується приквел Vought Rising, події якого розгорнуться у 1950-х роках і розкажуть про становлення корпорації Vought, а головними героями стануть Солдатик і молода Клара Воут, пізніше відома як Штормфронт.
Прем’єра очікується у 2027 році.
Крім того, у розробці залишається спін-оф The Boys: Mexico за участю Дієго Луни та Гаеля Гарсії Берналя, хоча про проєкт поки відомо зовсім небагато.
Тож історія Хлопаків закінчилася, але її світ ще далекий від фіналу.
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