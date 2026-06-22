Дім Дракона 3 сезон: сюжет та офіційна дата виходу

21 червня світ Вестеросу знову спалахнув вогнем. Дім дракона повернувся з третім сезоном, і HBO обіцяє усе те, за що фанати полюбили серіал: ще більше драконів, масштабніші битви та жорстокіші зради.

Але головне питання залишається відкритим — чи зможе новий сезон перевершити все, що ми бачили раніше?

Дім дракона 3 сезон: графік виходу серій та де дивитися

3 сезону серіалу Дім Дракона стартував у червні 2026 році. Про це було відомо з трейлера, який презентували HBO Max.

За офіційною інформацією, сезон складатиметься з 8 епізодів.

Прем’єра відбулася 21 червня 2026 року, а фінальна серія вийде 9 серпня.

Нові епізоди показуватимуть щонеділі, тож історія розгортатиметься протягом усього літа.

Графік виходу серій Дім Дракона 3

Епізод 1 — 21 червня

Епізод 2 — 28 червня

Епізод 3 — 5 липня

Епізод 4 — 12 липня

Епізод 5 — 19 липня

Епізод 6 — 26 липня

Епізод 7 — 2 серпня

Епізод 8 (фінал) — 9 серпня

Нові серії будуть доступні на платформі Max та через офіційних партнерів HBO. Для перегляду знадобиться активна підписка.

Автори розпочали роботу над сценарієм третьої частини історії навесні 2024 року. Зйомки розпочалися наприкінці 2024 року і тривали до середини 2025 року.

Перший сезон Гри престолів був прологом до громадянської війни Таргарієнів за престолонаступництво. Цю війну, в якій родини та їхні союзники ладні знищити один одного через жадібність та непорозуміння, назвали Танцем Драконів.

Другий сезон є приквелом до Гри престолів і повертає глядачів на 200 років назад до подій оригінального серіалу. Дім Дракона розповідає передісторію династії, коли ДІм Таргарієнів набував сили та розквіту. Сценарій серіалу був написаний Раяном Конделом на основі книги Джорджа Мартіна Вогонь і кров.

Про що 3 сезон Дому дракона

Третій сезон продовжить історію протистояння Чорних та Зелених за Залізний трон. Очікується, що однією з надвидовищних та самих значущих подій продовження стане морська битва при Глотці — за книгою в ній було залучено близько 90 кораблів і одразу п’ять драконів.

Як зрозуміло з завершення другої частини, бій може відбутися вже в першій серії продовження. У третьому сезоні автори посилять конфлікт між двома протиборчими сторонами. Але протистояння триватиме щонайменше іще один сезон.

У центрі подій знову опиняться знайомі герої. Емма Д’Арсі повертається до ролі Рейніри, а Метт Сміт знову втілить харизматичного й небезпечного Деймона. Також глядачі побачать Олівія Кук, Ріс Іфанс, Стів Туссен та Юен Мітчелл.

До акторського складу приєднаютьсяТоммі Фланаган, Ден Фоглер та Джеймс Нортон.

Як раніше натякнув письменник Джордж Мартін, HBO планує завершити історію Дому Дракона після виходу чотирьох сезонів. Це означає, що третій сезон має стати кульмінацією шоу.

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