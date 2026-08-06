Рапунцель: коли прем’єра фільму в Україні та хто зіграє головні ролі

Популярний мультфільм Disney про Рапунцель (Tangled), дівчину з надзвичайно довгим чарівним волоссям, яку зла чаклунка ув’язнила у неприступній вежі, отримає кіноадаптацію — і зйомки вже розпочались.

Чи відома точна дата прем’єри фільму Рапунцель, кому пощастило зіграти у головних ролях – у матеріалі.

Рапунцель: дата виходу фильму

Точну дату прем’єри студія Disney поки що не назвала. Попри численні чутки про реліз у 2026 році, офіційно немає жодної інформації, коли саме фільм вийде в кінотеатрах.

Цікаво, що доля проєкту була непростою. Навесні 2025 року Disney поставила фільм на паузу після вкрай невдалого прокату Білосніжки.

Однак згодом студія поновила роботу над Рапунцель. Відомо, що у 2026 році стартували зйомки в Європі, і ця інформація підігріла інтерес фанатів.

За інформацією англомовних ЗМІ, прем’єра відбудеться не раніше 2027–2028 років. Виробництво ще триває, а студія Disney не включила Рапунцель до свого календаря релізів.

Щойно Disney оголосить дату, вона стане єдиною офіційною для світового та українського прокату.

Режисер та акторський склад фільму Рапунцель

Відомо, що режисером стрічки став Майкл Грейсі, відомий за популярним мюзиклом Найвеличніший шоумен.

Сценарій пише Дженніфер Кейтін Робінсон, яка працювала над Тором: Любов і грім.

Головні ролі у фільмі виконають австралійська акторка Теаган Крофт (Рапунцель), Майло Манхейм (Флінн Райдер) та Кетрін Ган у ролі Матінки Готель. Цікаво, що головні герої максимально схожі на своїх анімаційних про-образів.

Тіган Крофт 22 роки, вона з Сіднея, походить із творчої родини — її тітки, Пенні та Джессіка МакНемі, також відомі австралійські акторки.

Теаган Крофт прославилася роллю Рейвен у серіалі Titans від DCО. Крім зйомок, дівчина захоплюється літературою, пише власні пісні та навчається за спеціальністю “англійська література”, що рідкість серед голлівудських зірок.

Майло Мангайм — американський актор, який став зіркою Disney після ролі Зеда у музичній франшизі Zombies. Майло — син лауреатки премій Еммі та Золотий глобус Кемрін Менгайм, однак неодноразово наголошував, що не хотів користуватися зв’язками матері й будує кар’єру самостійно. У 2018 році він посів друге місце в шоу Dancing with the Stars. Окрім акторства, Мангайм захоплюється футболом, квест-кімнатами та театром. Кажуть, що він харизматичний і має природний комедійний талант. Читай також про 10 сезон Ріка і Морті : коли чекати прем’єру та скільки буде серій.

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