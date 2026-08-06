Яблучне вино в домашніх умовах: головні правила приготування та лайфхаки

Вино з яблук найчастіше роблять тоді, коли врожай перевищує очікування. Приготувати вино в домашніх умовах не так складно, як здається. Як приготувати яблучне вино в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Яблучне вино в домашніх умовах: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 10 л яблучного соку;
- 2 кг цукру.
Спосіб приготування:
- Спочатку видали ділянки, які підгнили. Вичави з яблук сік будь-яким зручним або доступним способом, перелий його у каструлю і залиш, накривши марлею, на три дні в теплому місці. Періодично помішуй.
- Відіжми мезгу, що піднялася, проціди сік і додай половину цукру. Перелий у сулію, закупор і встанови гідрозамикач.
- Через п’ять днів додай цукор, що залишився, і залиши до закінчення бродіння. Після цього перелий вино в чисту місткість і залиш у прохолодному місці на три місяці для визрівання.
- Щотижня переливай вино, щоб усунути осад. Через три місяці розлий отримане домашнє сухе яблучне вино по пляшках та прибери на зберігання.
Як зробити вино з яблук із медом: рецепт
Інгредієнти:
- 3 л яблучного соку;
- 1 кг меду;
- 3 л води;
- винні дріжджі.
Спосіб приготування:
- Яблучний сік трохи прогрій, не доводячи до кипіння.
- Мед нагрій на водяній бані, щоб він став рідкішим. Додай його в яблучний сік і перемішай. Маса має охолонути до кімнатної температури.
- У напій додай дріжджі, звірившись з інструкцією виробника. Місткість щільно прикрий харчовою плівкою і залиш на тиждень.
- Проціди в іншу місткість. Залиш у прохолоді на 1-2 міс.
- З готового напою злий осад, проціди і перелий у пляшки. За тиждень дегустуй.
Як зробити яблучне вино з малиною
Інгредієнти:
- 2-3 кг яблук;
- 0,8-1 кг малини;
- 2-3 л води;
- 10-20 горошин чорного перцю;
- 1/2 ч. л. насіння фенхелю;
- паличка кориці;
- половина лайма;
- білі винні дріжджі.
Спосіб приготування:
- Фрукти та ягоди помий. Яблука дрібно наріж. З лайма вичавлюй сік і зніми цедру.
- Фрукти, ягоди та спеції переклади в каструлю, засип цукром, залий водою.
- Добре прогрій при періодичному перемішуванні.
- Дай соку охолонути до кімнатної температури. За вказівкою вводь дріжджі.
- Місткість накрий марлею і залиш на тиждень.
- Проціди в іншу місткість із гідрозамикачем. Залиш на вторинне бродіння у прохолодному місці на місяць.
- Вино розлий по пляшках, попередньо його процідивши. Напій перед дегустацією має ще кілька тижнів постояти у холоді.
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