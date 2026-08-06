Яблучне вино в домашніх умовах: головні правила приготування та лайфхаки

Вино з яблук найчастіше роблять тоді, коли врожай перевищує очікування. Приготувати вино в домашніх умовах не так складно, як здається. Як приготувати яблучне вино в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Яблучне вино в домашніх умовах: рецепт покроково

Інгредієнти:

10 л яблучного соку;

2 кг цукру.

Спосіб приготування:

Спочатку видали ділянки, які підгнили. Вичави з яблук сік будь-яким зручним або доступним способом, перелий його у каструлю і залиш, накривши марлею, на три дні в теплому місці. Періодично помішуй. Відіжми мезгу, що піднялася, проціди сік і додай половину цукру. Перелий у сулію, закупор і встанови гідрозамикач. Через п’ять днів додай цукор, що залишився, і залиши до закінчення бродіння. Після цього перелий вино в чисту місткість і залиш у прохолодному місці на три місяці для визрівання. Щотижня переливай вино, щоб усунути осад. Через три місяці розлий отримане домашнє сухе яблучне вино по пляшках та прибери на зберігання.

Як зробити вино з яблук із медом: рецепт

Інгредієнти:

3 л яблучного соку;

1 кг меду;

3 л води;

винні дріжджі.

Спосіб приготування:

Яблучний сік трохи прогрій, не доводячи до кипіння. Мед нагрій на водяній бані, щоб він став рідкішим. Додай його в яблучний сік і перемішай. Маса має охолонути до кімнатної температури. У напій додай дріжджі, звірившись з інструкцією виробника. Місткість щільно прикрий харчовою плівкою і залиш на тиждень. Проціди в іншу місткість. Залиш у прохолоді на 1-2 міс. З готового напою злий осад, проціди і перелий у пляшки. За тиждень дегустуй.

Як зробити яблучне вино з малиною

Інгредієнти:

2-3 кг яблук;

0,8-1 кг малини;

2-3 л води;

10-20 горошин чорного перцю;

1/2 ч. л. насіння фенхелю;

паличка кориці;

половина лайма;

білі винні дріжджі.

Спосіб приготування:

Фрукти та ягоди помий. Яблука дрібно наріж. З лайма вичавлюй сік і зніми цедру. Фрукти, ягоди та спеції переклади в каструлю, засип цукром, залий водою. Добре прогрій при періодичному перемішуванні. Дай соку охолонути до кімнатної температури. За вказівкою вводь дріжджі. Місткість накрий марлею і залиш на тиждень. Проціди в іншу місткість із гідрозамикачем. Залиш на вторинне бродіння у прохолодному місці на місяць. Вино розлий по пляшках, попередньо його процідивши. Напій перед дегустацією має ще кілька тижнів постояти у холоді.

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