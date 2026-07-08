Стиль життя Їжа та рецепти

Що приготувати з кабачків на вечерю: суп чи млинці — можна все й одразу

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 08 Липня 2026, 16:30 6 хв.
що приготувати з кабачків на вечерю
Фото Unsplash

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