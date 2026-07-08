Що приготувати з кабачків на вечерю: суп чи млинці — можна все й одразу

Коли приходить сезон певного овоча чи фрукта, то здається, що його можна було б їсти скільки завгодно.

Однак іноді навіть улюблені страви набридають і тоді доводиться шукати щось нове.

Зараз на полицях у магазинах та й на ринках можна побачити чимало кабачків, які, крім того, ще й корисні. Тому ділимось ідеями, що приготувати на вечерю з кабачків смачно та незвично.

Що приготувати з кабачків на вечерю: крем-суп

Усі звикли, що вишукані крем-супи готують зазвичай з продуктів, що мають яскраво виражений смак. Однак спробувати додати у цю корисну та водночас ситну страву кабачки все ж варто. Адже вона здатна здивувати смаком.

Інгредієнти

кабачки — 3 штуки

м’ясний бульйон — 1 літр

вершки — 220 мілілітрів

рослинна олія — 2 стакани

часник — 2 зубчики

цибуля — 1 штука

морква — 1 штука

картопля — 3 штуки

Спосіб приготування крем-супу з кабачків

Спочатку потрібно дрібно нарізати цибулю та часник, після чого обсмажити їх на олії до золотавого кольору. Потім додати на пательню нарізані кубиками картоплю, моркву та кабачок. Протушкувати овочеву суміш близько десяти хвилин. Змішати овочеву суміш з бульйоном та проварити разом 20 хвилин, після чого можна посолити, поперчити та перебити все блендером. Коли суп трохи вистигне, до нього можна додати вершки та знову трохи проварити, але не доводити до кипіння. Після цього страва буде готова тішити усіх охочих своїм особливим смаком. Доповнити її можна хлібними грінками.

Що приготувати на вечерю з кабачка: млинці

Часом буває, не вистачає простої та водночас корисної страви, яка могла б стати повноцінною вечерею. Трапляється, що ми такої не знаємо. А Ірина Глушак на YouTube-каналі Любимівська кухня вже встигла поділитись рецептом швидкого кабачкового млинця, який можна їсти як на сніданок, так і в обід чи вечерю.

Інгредієнти

кабачок — 250-300 грамів

яйце — 1 штука

борошно — 1 столова ложка з гіркою

моцарела — 1 упаковка

помідор — 1 штука

сіль та спеції до смаку

Спосіб приготування млинця з кабачка

Кабачок натерти на крупній терці. Посолити до свого смаку та відставити на вісім-десять хвилин, щоб він випустив свій сік. Потім увесь цей сік треба буде дуже добре віджати з кабачка, адже він у рецепті не знадобиться. Поки чекаєш, можеш зробити нарізку того, чим зверху прикрасиш млинець із кабачка. Можна взяти помідор і сир моцарела. Однак кожен може використати будь-що, чого душа забажає. Після того, як вдалось віджати всю вологу з кабачка, додати до нього яйце та борошно й ретельно перемішати. Та варто розуміти, що може знадобитися трішки більше борошна, якщо сік з кабачка був віджатий недостатньо. Загальна маса має бути досить густою. Розігріти пательню, та змастити її олією. Додати всю кабачкову масу та рівномірно розподілити її по всій поверхні пательні, накрити кришкою, та обсмажити млинець з кабачка близько трьох-чотирьох хвилин з кожної сторони на середньому вогні. Коли перевернеш млинець з кабачка, можеш додавати помідори, сир і спеції.

Страви з кабачків на вечерю: кабачковий діп, рулетики та мафіни

Що таке діп, запитаєш? Це слово походить від англійського “вмочувати”, а насправді ж означає соус консистенції густої сметани. Він ідеально підходить для ролі закуски, яку можна подавати з чипсами, шматочками овочів, фруктів, м’яса, морепродуктів, або ж намазувати на трохи підсмажений хліб.

Інгредієнти

кабачок — 500 грамів

сметана — 2 столові ложки

часник — 2 зубчики

бринза — 150 грамів

кріп — пучок

волоські горіхи — 20 грамів

сіль — до смаку

Спосіб приготування кабачкового діпу

Ретельно промити кабачки та нарізати їх маленькими кубиками. Після цього висипати їх на розігріту пательню з невеликою кількістю олії та обсмажити їх на середньому вогні. Варто не забувати постійно помішувати. Коли кабачки будуть готові, то дати їм трохи охолонути в мисці. Потім до них можна додавати подрібнені часник та волоські горіхи, зелень, сметану та натерту бринзу. Добре перемішати та збити блендером. Подавати можна з грінками або ж трохи підсмаженим хлібом.

Рулетики з кабачків із курячим філе

Професійні шеф-кухарі хоч і не дуже люблять страви, які можна назвати рулетиками, адже це не зовсім ресторанна страва. Однак вона може бути дуже смачною та домашньою і нагадує улюблені вечері влітку разом з родиною. Чому б не спробувати їх приготувати?

Інгредієнти

кабачки — 3 штуки

куряче філе — 1 штука

твердий сир — 60 грамів

часник — 2 зубчики

оливкова олія — 30 грамів

базилік (бажано свіжий)

Спосіб приготування рулетиків з кабачків та курячим філе

Добре промити кабачки, зняти з них шкірку та нарізати смужками шириною півсантиметра. Також натерти сир на терці. Викласти смужки кабачків на деко, застелене пергаментом для випічки, змастити їх оливковою олією, посолити та поставити запікатись на п’ять хвилин у духовці, що розігріта до 180 градусів. Водночас нарізати філе тонкими смужками, трохи відбити, посолити, поперчити та доповнити трохи розчавленим часником. У такому стані залишити м’ясо на десять хвилин. Дістати кабачки з духовки, покласти на кожну смужку по шматочку курки, посипати її тертим сиром, базиліком та обережно загорнути рулетики. У такому вигляді запікати майбутню страву необхідно півгодини до готовності м’яса.

Кабачкові мафіни

Якщо комусь набридли вечері з яєшні, тоді на допомогу прийде рецепт кабачкових мафінів, які можна їсти у будь-який період доби.

Інгредієнти

кабачок — 1 штука

борошно — 1 склянка

яйце — 1 штука

молоко — 130 мілілітрів

вершкове масло — 50 грамів

мигдаль — 30 грамів

розпушувач — 7 грамів

цукор — 1 столова ложка

сіль — до свого смаку

Спосіб приготування мафінів з кабачка

Натерти кабачок на крупній терці. Разом з тим подрібнити мигдаль. Після цього змішати кабачок та горіх, а також просіяне борошно, розпушувач та сіль. В іншому посуді змішати яйце, молоко, розтоплене вершкове масло та цукор. Потім перебити суміш блендером та з’єднати її з кабачковою масою. Тісто викласти у формочки, що попередньо були змащені вершковим маслом, та поставити запікатись у розігріту до 180°С духовку на півгодини.

Джерело фото: Рinterest.

Думаєш, що тобі мало бути цих рецептів та хочеться чогось більше звичного? Тоді читай рецепт лазаньї з кабачків від Яни Гординовської.

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