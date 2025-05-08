Смажені кабачки без борошна: два оригінальні рецепти

Золотисті кабачки з хрусткою скоринкою — хіт літнього сезону! Але готувати їх — якесь покарання! Панірування з борошна починає підгоряти, наповнюючи кухню зовсім несмачним запахом. Як смажити кабачки без борошна та отримати страви, від яких потече слинка — читай лайфхаки та два рецепти в нашому матеріалі.

Як смажити кабачки без борошна та кляру, але з хрусткою скоринкою

Панірування з борошна для кабачків можна й не робити, а скористатися способом з невеличким секретом. Результат тебе точно потішить. Спробуй зробити так. Візьми:

Інгредієнти

кабачки молоді;

рослинна олія;

сіль;

часник;

зелень.

Спосіб приготування

Кабачки вимий. Знадобляться молоді з дрібним насінням. Наріж кожен кабачок кружальцями. Товщина приблизно 0,5-1 см завтовшки. Розклади кабачки на рушник чи серветку. Потрібно, щоб увібралася волога, яка виділилася на зрізах. Не соли! У сковороді розігрій 2-4 столові ложки олії. Якщо використовуєш гриль-сковорідку, змасти її дно пензликом. Викладай кабачки порціями на гарячу сковороду та смаж з двох боків щонайменше по 3-5 хвилин на середньому вогні. Готові кабачки виклади на серветку, щоб вона увібрала зайву олію. Якщо вона тобі не заважає, то можеш перекласти одразу в тарілку. І ось тут уже можеш посолити.

Важливо! Сухі кабачки, без солі, не потребують борошна. Вони й без панірування чи кляру вийдуть рум’яними та підсмаженими.

Твої смажені кабачки без борошна майже готові! Зроби до них часниковий соус: до ложки сметани (майонезу, йогурту) додай часнику та подрібненої зелені. Якщо основа соусу несолона — можеш трохи підсолити і її. Подавай кабачки з часниковим соусом. Або посип їх тертим сиром і улюбленими прянощами.

Смажені кабачки без борошна — рецепт з манкою

Смажені кабачки без борошна можна приготувати дуже смачно, замінивши панірування манною крупою. Для цього дій, як зазвичай:

Наріж кабачки кружальцями 0.5-1 см завтовшки. Посоли їх і дай стекти соку, який виділиться. Збий яйце. Обмокни кружальця кабачків у збите яйце, а потім — у манку. Якщо хочеш, можеш одразу панірувати в манній крупі, без яйця. Смаж на сковорідці до золотавого кольору.

Кабачки, обсмажені в паніруванні з манки виходять смачними, з сухенькою ароматною скоринкою.

Подавати їх можеш з чим завгодно — часниковим соусом, свіжими або смаженими помідорами, кетчупом, смаженими грибами — у кулінарної фантазії немає меж.

Раніше ми розповідали, як приготувати кабачки у сирному соусі з копченою паприкою.

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