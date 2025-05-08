Смажені кабачки без борошна: два оригінальні рецепти

Фото Pexels Золотисті кабачки з хрусткою скоринкою — хіт літнього сезону! Але готувати їх — якесь покарання! Панірування з борошна починає підгоряти, наповнюючи кухню зовсім несмачним запахом. Як смажити кабачки без борошна та отримати страви, від яких потече слинка — читай лайфхаки та два рецепти в нашому матеріалі. Як смажити кабачки без борошна та кляру, але з хрусткою скоринкою Панірування з борошна для кабачків можна й не робити, а скористатися способом з невеличким секретом. Результат тебе точно потішить. Спробуй зробити так. Візьми: Інгредієнти кабачки молоді; рослинна олія; сіль; часник; зелень. Спосіб приготування Кабачки вимий. Знадобляться молоді з дрібним насінням. Наріж кожен кабачок кружальцями. Товщина приблизно 0,5-1 см завтовшки. Розклади кабачки на рушник чи серветку. Потрібно, щоб увібралася волога, яка виділилася на зрізах. Не соли! У сковороді розігрій 2-4 столові ложки олії. Якщо використовуєш гриль-сковорідку, змасти її дно пензликом. Викладай кабачки порціями на гарячу сковороду та смаж з двох боків щонайменше по 3-5 хвилин на середньому вогні. Готові кабачки виклади на серветку, щоб вона увібрала зайву олію. Якщо вона тобі не заважає, то можеш перекласти одразу в тарілку. І ось тут уже можеш посолити. Важливо! Сухі кабачки, без солі, не потребують борошна. Вони й без панірування чи кляру вийдуть рум’яними та підсмаженими. Твої смажені кабачки без борошна майже готові! Зроби до них часниковий соус: до ложки сметани (майонезу, йогурту) додай часнику та подрібненої зелені. Якщо основа соусу несолона — можеш трохи підсолити і її. Подавай кабачки з часниковим соусом. Або посип їх тертим сиром і улюбленими прянощами. Читати на тему Літні, ніжні та легкі: як приготувати кабачки з сиром у духовці за рецептом Клопотенка Колись у дитинстві мами готували нам кабачкові оладки. А як ще можна приготувати цей овоч? Рецепт кабачків з сиром у духовці від Євгена Клопотенка. Смажені кабачки без борошна — рецепт з манкою Смажені кабачки без борошна можна приготувати дуже смачно, замінивши панірування манною крупою. Для цього дій, як зазвичай: Наріж кабачки кружальцями 0.5-1 см завтовшки. Посоли їх і дай стекти соку, який виділиться. Збий яйце. Обмокни кружальця кабачків у збите яйце, а потім — у манку. Якщо хочеш, можеш одразу панірувати в манній крупі, без яйця. Смаж на сковорідці до золотавого кольору. Кабачки, обсмажені в паніруванні з манки виходять смачними, з сухенькою ароматною скоринкою. Подавати їх можеш з чим завгодно — часниковим соусом, свіжими або смаженими помідорами, кетчупом, смаженими грибами — у кулінарної фантазії немає меж. Раніше ми розповідали, як приготувати кабачки у сирному соусі з копченою паприкою. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Їжа, Продукти, Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter