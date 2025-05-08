Жареные кабачки без муки: два оригинальных рецепта

Золотистые кабачки с хрустящей корочкой — хит летнего сезона! Но готовить их — какое-то наказание! Панировка из муки начинает подгорать, наполняя кухню неприятным запахом. Как жарить кабачки без муки и получить блюда, от которых потекут слюнки — читай лайфхаки и два рецепта в нашем материале.

Как жарить кабачки без муки и кляра, но с хрустящей корочкой

Панировку из муки для кабачков можно и не делать, а воспользоваться способом с небольшим секретом. Результат тебя точно порадует. Попробуй поступить так. Возьми:

Ингредиенты

кабачки молодые;

растительное масло;

соль;

чеснок;

зелень.

Способ приготовления

Кабачки вымой. Пригодятся молодые с мелкими семенами. Нарежь каждый кабачок кружочками толщиной примерно 0,5-1 см. Разложи кабачки на полотенце или салфетку. Нужно, чтобы впиталась влага, которая выделилась на срезах. Не соли! На сковороде разогрей 2-4 столовых ложки масла. Если используешь гриль-сковородку, смажь ее дно кисточкой. Выкладывай кабачки порциями на горячую сковороду и жарь с двух сторон по меньшей мере по 3-5 минут на среднем огне. Готовые кабачки выложи на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Если оно тебе не мешает, можешь переложить сразу в тарелку. И вот здесь уже можешь посолить.

Важно! Сухие кабачки, без соли, не нуждаются в муке. Они и без панировки или кляра получатся румяными и хрустящими.

Твои жареные кабачки без муки почти готовы! Сделай к ним чесночный соус: к ложке сметаны (майонеза, йогурта) добавь чеснока и измельченной зелени. Если основа соуса несоленая — можешь немного подсолить и ее. Подавай кабачки с чесночным соусом. Или посыпь их тертым сыром и любимыми пряностями.

Читать по теме

Жареные кабачки без муки — рецепт с манкой

Жареные кабачки без муки можно приготовить очень вкусно, заменив панировку манной крупой. Для этого действуй, как обычно:

Нарежь кабачки кружочками 0.5-1 см толщиной. Посоли их и дай стечь выделяющемуся соку. Взбей яйцо. Обмокни кружки кабачков во взбитое яйцо, а затем в манку. Если хочешь, можешь сразу панировать в манной крупе, без яйца. Жарь на сковороде до золотистого цвета. Кабачки, обжаренные в панировке из манки получаются вкусными, с ароматной корочкой.

Подавать их можешь с чем угодно — чесночным соусом, свежими или жареными помидорами, кетчупом, жареными грибами — у кулинарной фантазии нет предела.

Раньше мы рассказывали, как приготовить кабачки в сырном соусе с копченой паприкой.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.