Стиль жизни Еда и рецепты

Как сохранить корень хрена на зиму, чтобы можно было есть и через полгода

Ольга Петухова, редактор сайта 04 ноября 2026, 19:00 3 мин.
Как хранить хрен на зиму
Фото Unsplash

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