Как сохранить корень хрена на зиму, чтобы можно было есть и через полгода

Корень хрена известен не только своим острым и пикантным вкусом, но и уникальными лечебными свойствами, так что не грех запастись им до нового сезона. Как сохранить хрен на зиму в домашних условиях так, чтобы он оставался острым и ароматным — читай в материале.

Как хранить хрен на зиму: правила заготовки

Чтобы хрен оставался свежим подольше, его нужно правильно заготовить. Обычно корни выкапывают осенью, обязательно в сухую погоду. Корень отряхивают от лишней земли и обрезают лиственную часть. Оставляют самые крепкие экземпляры длиной 20-25 см.

Все испорченные и поврежденные корни лучше выбросить сразу, чтобы при хранении они не гнили и не портили соседние. Не стоит промывать корни водой, просто положить их просохнуть в умеренно теплом месте примерно на сутки.

После этого можно отправлять корни на постоянное место хранения. В целом, есть разные способы, позволяющие хранить хрен свежим долгое время: к примеру, в холодильнике, погребе либо в морозильной камере.

Как хранить хрен на зиму в погребе

В погребе хранить корень хрена удобнее всего в деревянных ящиках. Насыпаем на дно слой чистого влажного речного песка и выкладываем на него корни, чтобы они не касались друг друга. Так можно выложить несколько слоев.

Ежемесячно осматриваем запасы, чтобы вовремя убрать испорченные экземпляры. Чтобы хрен не высыхал, время от времени добавляем в ящик влажный песок. Кстати, так же — в ящике с песком — можно хранить хрен на балконе.

Хранение хрена зимой в холодильнике и морозильной камере

В квартире можно хранить хрен в холодильнике. Для этого способа корни упаковываем в пищевую пленку, оставив несколько мелких отверстий для вентиляции. В таком виде хрен может храниться около 3 недель, если держать его на полке для овощей.

В морозилке можно значительно продлить срок хранения хрена — до полугода. Очищаем корни и режем небольшими кубиками, затем убираем лишнюю влагу полотенцем. Нарезанный хрен расфасовываем по емкостям порционно или храним в морозилке в одном пакете.

Хранить корень хрена на зиму можно путем заготовки

в виде консервации: натираем на мелкой терке, добавляем маринад: на стакан воды по столовой ложке соли и сахара. Сохраняем под капроновой крышкой до двух месяцев в холодильнике;

в сушеном виде: нарезаем хрен слайсами, выкладываем на противень и высушиваем в духовке или электросушилке при температуре 40-50 градусов. Далее перемалываем в порошок блендером (или трем на терке) и используем для того, чтобы придать остроты мясу и соусам.

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