Стиль жизни Садоводство и огород

Что делать, когда взошел лук на зиму: как спасти урожай

Анастасия Грубрина, журналист сайта 04 ноября 2026, 17:30 2 мин.
взошел лук на зиму что делать
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь