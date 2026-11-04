Что делать, когда взошел лук на зиму: как спасти урожай

В последние годы осень часто теплая и без заморозков. Однако такая погода может повлиять на озимый лук, если он уже посажен. Если у тебя так и случилось, читай, что делать, когда взошел лук на зиму.

Что делать, когда взошел лук на зиму: советы

Если озимый лук пророс осенью, нужно срочно спасать урожай. Самая большая опасность для лука — замерзание. Поэтому спасать проросший лук придется от этого.

Сначала следует промульчировать почву рыхлой землей. Промульчировать можно опавшими листьями, сено или торф. Если же заниматься дополнительно луком не хочется, можно выкопать проросший лук и посадить новый. Этот способ можно использовать, если ростки из-под земли едва видны.

Если лук взошел на зиму и достиг нескольких сантиметров, можно срезать зеленые перья. Но такой лук можно оставить на зелень. Если лук пророс слишком сильно, стрелки подойдут только для приготовления салатов, такой лук нужно выкапывать.

Ошибкой, почему взошел лук на зиму осенью, есть неправильные даты высадки. Колебания погоды могли запутать огородников, поэтому в периоды, когда было достаточно прохладно, они высадили лук в почву. А позже — температура воздуха повысилась, и лук взошел.

Также среди ошибок есть неудачный размер луковиц — слишком большой. Севок для высадки должен быть размером 1-1,5 см. Луковицы, имеющие больший размер, прорастают быстрее.

Теплая и влажная почва, имеющая плохую вентиляцию, стимулирует быстрое прорастание лука. Поэтому для высадки озимого лука выбирай правильный участок на огороде.

Весной озимый лук после того, как сойдет снег, нужно подкормить. Используй для этого азотсодержащие удобрения. Урожай будет очень ранним, собирать его можно уже в начале лета.

Ранее мы рассказывали, чем обработать лук перед посадкой на зиму – подборка способов со всем, что точно найдется под рукой.

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