Стиль жизни Садоводство и огород

Можно ли сажать чеснок в поминальные дни: народные приметы и советы

Ольга Петухова, редактор сайта 04 ноября 2026, 13:00 2 мин.
можно ли сажать чеснок в поминальные дни
Фото Pexels

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