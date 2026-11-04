Можно ли сажать чеснок в поминальные дни: народные приметы и советы

По народным обычаям, когда поминают умерших родных, в так называемые задушные поминальные дни, существуют ограничения на определенные работы. Можно ли сажать чеснок в задушные дни — читай в материале.

Можно ли сажать чеснок в задушные поминальные дни

В поминальные дни принято посещать церковь и кладбище, молиться за умерших родных, друзей. Это время, когда требуется некоторое уединение, самоуглубление в воспоминания и размышления. Поэтому есть определенные ограничения на работы, требующие сосредоточенности и полной отдачи собственной энергии.

В целом, осенью таких поминальных дней немало. Это так называемые родительские субботы:

28 сентября — Покровская суббота;

— Покровская суббота; 19 октября — Дмитровская суббота;

— Дмитровская суббота; 26 октября — Кузьмина суббота;

— Кузьмина суббота; 2 ноября — Михайловская суббота;

— Михайловская суббота; 9 ноября — родительская суббота перед Рождественским постом.

Почему нельзя сажать чеснок в задушные поминальные дни

Традиционно считается, что все, что посадишь в задушные дни, будет плохо расти и плодоносить. Объяснить это можно следующим образом: любые огородные работы требуют хорошего настроения и положительной энергетики. Ведь что посеешь — то и пожнешь.

Что касается чеснока, то он, по поверью, имеет свойство отпугивать духов. Поэтому в периоды, когда люди мысленно обращаются к потустороннему миру, его не стоит сажать.

Кстати, традиция не сажать чеснок в поминальные субботы имеет и еще некоторые, возможно, суеверные, объяснения. Считается, что это растение, которому присущ сильный запах, влияет на души усопших. А они требуют покоя и гармонии.

Также существует поверье, что в задушные поминальные дни души усопших родных посещают реальный мир, а чеснок, обладающий свойствами оберега, может отпугивать их и одновременно мешать вернуться назад.

В подробностях узнать, как правильно сажать этот овощ под зиму, ты можешь из этого видео:

Ранее мы рассказывали, как и когда сажать чеснок на зиму для лучшего урожая.

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