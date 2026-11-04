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Чи можна садити часник у задушні дні: народні прикмети та поради

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Листопада 2026, 13:00 2 хв.
чи можна садити часник у задушні дні
Фото Pexels

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