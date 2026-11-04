Чи можна садити часник у задушні дні: народні прикмети та поради

За народними звичаями, коли поминають померлих рідних, у так звані задушні дні, існують обмеження на певні роботи. Чи можна садити часник у задушні дні — читай у матеріалі.

Чи можна садити часник у задушні дні

У поминальні дні заведено відвідувати церкву та цвинтар, молитися за померлих рідних, друзів. Це час, коли потрібне певне усамітнення, самозаглиблення у спогади та роздуми. Тож існують деякі обмеження на роботи, що вимагають зосередженості й повної віддачі власної енергії.

Загалом, восени таких поминальних днів чимало. Це так звані батьківські суботи:

28 вересня — Покровська субота;

— Покровська субота; 19 жовтня — Дмитрівська субота;

— Дмитрівська субота; 26 жовтня — Кузьміна субота;

— Кузьміна субота; 2 листопада — Михайлівська субота;

— Михайлівська субота; 9 листопада — батьківська субота перед Різдвяним постом.

Чому не можна садити часник у задушні дні

Традиційно вважається, що все, що посадиш у задушні дні, буде погано рости та родити. Пояснити це можна так: будь-які городні роботи вимагають гарного настрою та позитивної енергетики. Адже що посієш — те й пожнеш.

Щодо часнику, він, за повір’ям, має властивість відлякувати духів. Тож у періоди, коли люди подумки звертаються до потойбічного світу, його не варто саджати.

До речі, традиція не садити часник у поминальні суботи має і ще деякі, можливо, забобонні, пояснення. Вважається, що ця рослина, якій притаманний сильний запах, впливає на душі покійних. А вони вимагають спокою та гармонії.

Також існує повір’я, що в задушні дні душі покійних рідних навідують реальний світ, а часник, який має властивості оберега, може відлякувати їх і водночас заважати повернутися назад.

У подробицях дізнатися, як правильно садити цю городину під зиму ти можеш з цього відео:

Раніше ми розповідали, як і коли саджати часник на зиму для кращого врожаю.

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