Стиль життя Садівництво та город

Як зберігати зелені помідори, щоб вони почервоніли навіть удома

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Жовтня 2026, 15:00 3 хв.
зелені помідори
Фото Pexels

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