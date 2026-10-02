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Як садити нарциси восени: прості правила для пишного цвітіння

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Жовтня 2026, 14:00 4 хв.
Осіння посадка нарцисів: коли починати та як не помилитися
Фото Pexels

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